Pide AMLO un 'Quién es quién' en la Fase 3 de la epidemia de Covid-19

Como parte de las medidas que se aplicarán durante la Fase 3 de la contingencia, el gobierno de México implementará un informe semanal de las empresas que no respeten las medidas sanitarias, denominado "Quién es Quién", informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina -en la que se declaró el inicio de la nueva fase-, López Obrador indicó que el cierre de las empresas como parte de las medidas para prevenir contagios debe de ser voluntario, por convencimiento. "Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho", sentenció, para posteriormente proponer el informe.

"Lo que sí podemos hacer es un diálogo circular. ¿Qué les parece si hacemos un 'Quién es Quién' en el cumplimiento de las medidas sanitarias? Una vez a la semana, empecemos la próxima semana. Es mejor decir aquí quiénes no están cumpliendo. Si damos a conocer los lunes quiénes dan la gasolina más cara y abusan, ¿por qué no vamos a dar a conocer quiénes no están cumpliendo? A lo mejor eso es más eficaz que las sanciones", explicó el mandatario ante miembros de su gabinete y reporteros.

Quién es quién, en manos de la Secretaría del Trabajo

El presidente explicó que este informe estará encabezado por Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Finalmente López Obrador, añadió: "Y que nadie se sienta, es de manera cariñosa".

Actualmente, cada lunes se presenta en la conferencia matutina el informe "Quién es quién" en los precios de la gasolina, donde se presentan las estaciones que dan los precios más caros y baratos de combustible.