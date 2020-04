Se recuperó de Covid-19 y ahora regala despensas a quienes no tienen

La historia de Rodrigo fue una de las primeras que se dio a conocer en medio de la contingencia por la pandemia de Covid-19 en la Ciudad de México, su historia que inicialmente comenzó como una historia de discriminación por ser un caso positivo de coronavirus ahora es una que ha inspirado a los demás a apoyar.

"Los primeros cuatro días fueron terribles, tuve migrañas, fiebres, los síntomas iban y venían y se me subía mucho la presión; y además ser víctima de discriminación hizo muy pesado esto", relata.

Sin embargo, a la par de tener unos vecinos que lo agredían, otros le llevaron alimentos y agua, pero era demasiado.

"Una parte de estas despensas fueron para mi consumo pero quedaba demasiado y cuando me recuperé quise darlo a quienes no tenían", relata Rodrigo quien tras publicar un video en el que denunciaba la discriminación, comenzaron a llegarle mensajes en los que le decían que con la situación no tenían qué comer.

Luego de que lo dieran de alta en La Raza y tras una semana adicional en aislamiento, Rodrigo comenzó a repartir despensas con personas de la tercera edad, desempleados y niños.

Hoy repartimos agua y comida a más de 150 personas en situación de calle. Ellos son los más vulnerables en esta pandemia llamada #COVID19 todos por sus donativos. Sin ellos esta hermosa labor no seria posible. ¡Ayudame a seguir ayudando!

"Una chica que se llama Adriana y su mamá me contactaron para llevarme comida y agua y me hicieron notar la ayuda que necesitaban las personas en la calle y poco a poco conocí la historia de estas personas que han pasado por situaciones terribles y nadie las voltea a ver", describe.

Actualmente, Rodrigo y 10 personas más salen una vez al día a entregar comida, agua, cubrebocas y gel antibacterial.

