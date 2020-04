Médicos australianos sugieren que las flatulencias podrían transmitir el coronavirus

Un par de médicos australianos están sugiriendo que el coronavirus también podría transmitirse a través de las flatulencias de los infectados pues con estas se expulsan partículas fecales en las que el virus puede viajar.

Norman Swan, un doctor australiano, aconsejó el pasado viernes 17 de abril durante un episodio de su podcast "Coronacast” que para prevenir un contagio con Covid-19 las personas no solo deben usar mascarillas, también deben evitar liberar gases cerca de otras.

"Creo que lo que deberíamos hacer en términos de distanciamiento social y seguridad es que no te tires un una flatulencia cerca de otras personas y con el trasero desnudo", dijo, según reseñó The New York Post. Asimismo, Swan destacó que la ropa que usamos a diario nos protege de este tipo de transmisión.

Por otro lado, el también doctor Andy Tagg expuso en Twitter un hilo explicativo donde se preguntaba si las flatulencias de alguien con coronavirus podrían ser “silenciosas y mortales”.

En su indagación, determinó que estas sin duda se comportaban como lo hace un aerosol; sin embargo, destacó que aunque el SARS-CoV-2 ya se ha detectado en las heces de individuos afectados, no había "mucha investigación" para concluir que los gases serían una vía de propagación.

What has all this farting talk got to do with the coronavirus?

Well, SARS-CoV-2 can be detected in faeces and has been detected in an asymptomatic individual up to 17 days post-exposure.https://t.co/6IflYTLFWr pic.twitter.com/XuYCmYoEQ7

— Andy Tagg (@andrewjtagg) April 6, 2020