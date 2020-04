Dos médicos chinos sufren cambios en el color de su piel tras sobrevivir al coronavirus

Dos médicos en China que sobrevivieron al coronavirus sufrieron importantes cambios en el color de su piel debido al tratamiento al que fueron sometidos para combatir la enfermedad.

Gobernador de Nairobi reparte coñac como ‘antídoto’ para la lucha del coronavirus El funcionario público es conocido por sus extravagancias, al vestir ropa de marca y estar forrado en oro

Los doctores chinos Yi Fan y el Hu Weifeng, ambos de 42 años, se infectaron con Covid-19 mientras atendían a pacientes infectados en Hospital Central de Wuhan, el epicentro de la pandemia.

Desde su diagnóstico, el pasado 18 de enero, ambos enfermaron gravemente y tuvieron que ser tratados con soporte vital para salvar sus vidas; sin embargo, después de estar varias semanas bajo tratamiento, el color de piel de estos hombres se oscureció varios tonos, informó Metro.

Astonishing! Two Chinese doctors' faces turn black after being infected with #CCPVirus #COVID2019

These are photos of Dr. Yi Fan and Hu Weifeng of the Central Hospital in #Wuhan before and after they were infected. Expert says it was because many of their organs, esp. livers… pic.twitter.com/u7xcH1JbZO — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) April 20, 2020

Según medios locales citados por el diario británico, las alteraciones que sufrieron los compañeros del doctor Li Wenliang –el primero en advertir sobre el virus y quien murió el pasado 7 de febrero- se deben a un desbalance hormonal por los daños en el hígado que el virus ocasionó.

Por otro lado, el doctor a cargo del caso Li Shusheng asegura que la piel de sus colegas se oscureció luego de suministrarles una medicina, que tiene entre sus efectos secundarios el ennegrecimiento de la piel, al principio del tratamiento.

Not blackface: Two Chinese doctors who were critically ill with COVID-19 have had their skin turn dark from liver damage and an unnamed medication the hospital administered. https://t.co/iqFFSvX9MY pic.twitter.com/kPrguweozF — Andy Ngo (@MrAndyNgo) April 21, 2020

Asimismo, aunque no precisó de cuál medicamento se trataba, dijo confiar en que el color natural de la piel de sus pacientes regresará cuando sus hígados restablezcan sus funciones.

Una larga batalla contra el coronavirus

Entre el par de médicos, el cardiólogo Yi fue el primero en superar la infección tras permanecer 39 días conectado a una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO, por sus siglas en ingles).

Mientras Hu, quien es urólogo, tuvo un cuadro muy severo de la enfermedad y lleva 99 días en una cama; describió el doctor Shusheng.

Two #Wuhan doctors who have recovered from severe #COVID19 infections were left with altered facial pigmentation, which might be due to abnormal liver function, a Chinese newspaper said on Monday, citing medical experts. https://t.co/eC4Wt3Mypp pic.twitter.com/BnQJulm6g6 — Global Times (@globaltimesnews) April 20, 2020

Desde su cama en el hospital, Yi dijo al canal de noticias CCTV: “Cuando me volví consciente, especialmente después de conocer mi condición, me sentí asustado. A menudo tenía pesadillas”. Además, agregó que todavía está intentando volver a caminar por sí mismo.

Hu, por otro lado, todavía está en cuidados intensivos luego de permanecer con oxigenación por membrana extracorpórea desde febrero hasta mediados de marzo. Apenas volvió a hablar el pasado 11 de abril.

UPDATE: Two Chinese doctors who were critically ill with #COVIDー19 in Wuhan hospital regained consciousness only to find that their skin has turned dark. It was caused by hormonal imbalances after their livers were damaged by the virus, reported Chinese state media pic.twitter.com/MDqgYHyZ9n — The Chronicles (@ChroniclesRW) April 22, 2020

Cuando recién se enfermaron, los médicos fueron internados en el Hospital Pulmonar de Wuhan.

Te recomendamos en video: