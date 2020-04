Senadores de Nuevo León exigen a la federación más recursos para atender Covid-19

Los tres senadores por Nuevo León, Víctor Fuentes Solís, Indira Kempis Martínez y Samuel García Sepúlveda hicieron frente común para exigir a la Federación más recursos para atender la emergencia sanitaria por Covid-19 en el estado.

Se titula primer alumno de manera virtual en la UANL Un alumno de la UANL se convirtió en el primer alumno en presentar su examen de titulación de Maestría desde la plataforma de la Uni

“El presidente Andrés Manuel López Obrador parece que quiere reinstalar un imperio en México, pero vivimos en un sistema federal está compuesto por estados libres y soberanos, donde cada uno es propietario y dueño de su riqueza y la riqueza de Nuevo León es de los neoloneses”, expresó Fuentes Solís.

El legislador del PAN celebró que los tres Senadores, en representación del estado ante el pacto federal, coincidan en el interés superior de exigirle a la Federación un trato justo, para que, en integración de ideas con los diputados federales y con el gobernador, se haga un planteamiento distinto y favorable en la discusión del presupuesto en el siguiente año.

“Los proyectos de Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren maya, son tres grandes elefantes blancos en tanto no hay análisis técnicos, ni de viabilidad, ni proyecto ejecutivo; no hay nada hoy en día que garanticen que a esos proyectos les vaya a ir bien”, advirtió el ex alcalde de San Nicolás de los Garza.

Dijo que el menos viable de todos es la refinería de Dos Bocas ya que el futuro del petróleo va a ser complicado. “México debió haber migrado a otro tipo de energías como lo establecía la Reforma Energética que fue frenada por este Gobierno”, lamentó.

Propuso que, si se cancelan estas megaobras, los miles de millones de pesos liberados darían margen de operación para generar un fondo que pudiera ayudar a estados y municipios para librar la crisis económica, sanitaria y administrativa.

“Al cancelar los tres proyectos faraónicos de AMLO, sobradamente alcanzaría para un salario solidario o un ingreso básico universal de tres mil 200 pesos por lo menos para 10 millones de familias durante 3 meses”, señaló.

Puntualizó que, para 2021, 2022 y 2023, el presupuesto de egresos de la federación debe distribuirse de manera justa entre los estados que más producen, “con fórmulas muy claras de producción, de aportación fiscal, de desarrollo económico, en lugar de criterios demagógico”. concluyó.

Por su parte, Kempis Martínez apuntó que el llamado de los tres legisladores no es un llamado al separatismo, la independencia, ni al clasismo o racismo, sino un análisis objetivo de que Nuevo León se enfrenta a una relación desigual, indigna e injusta ante las decisiones del Gobierno Federal.

A su vez, García Sepúlveda pidió que la federación ya intervenga y pueda mandar apoyos suficientes.

“Aquí los tres senadores no nos hemos cansado de donar máscaras, gel, cubrebocas, pero no va alcanzar con nuestros sueldos”, dijo.