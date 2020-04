Científico ruso devela cuál es “principal amigo” del coronavirus

El jefe del Laboratorio de Tecnologías Moleculares del Instituto de Química Bioorgánica de la Academia de Ciencias de Rusia, Vsévolod Beloúsov, aclaró este miércoles 22 de abril detalles sobre la transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 y reveló cuál es su principal amigo y enemigo.

"A menudo la gente pregunta si se transmite el virus a través de objetos, pomo de puertas, botones de elevadores. La respuesta no es tan obvia. Todo depende de la humedad de estos objetos y del aire", aseguró en una publicación compartida en su cuenta en Facebook y reseñada por RT.

En el texto, Beloúsov explicó cómo está estructurado el virus y enfatizó que su peor enemigo es el jabón porque elimina su bicapa lipídica y, por ende, "cualquier detergente mata al virus al instante".

“El principal enemigo de la bicapa lipídica es el jabón. Más precisamente, cualquier detergente", escribió. Por otro lado, destacó que este también tiene un mejor amigo que es la humedad.

“El principal amigo del virus es la humedad. El virus no puede vivir en un ambiente que no sea húmedo. El secado lo mata tan eficazmente como un detergente o alcohol. Es por eso que la transmisión del virus se produce por gotas en el aire. No son partículas del virus las que vuelan en el aire, sino gotas microscópicas, cada una de las cuales contiene cientos y miles de partículas virales”, detalló el científico.

El biólogo además declaró que el hecho de que el virus se propague por gotas en el aire explica por qué las mascarillas reducen la probabilidad de infección cuando se usan correctamente, pues estas “filtran y absorben gotas”.

“Por lo tanto, otra forma de matar un coronavirus es secarlo”, determinó. Para probar su punto, exhaló sobre un espejo a una distancia de 10 centímetros y tomó una foto para que se notaran las microgotas expulsadas. Luego, repitió el proceso con más fuerza y a 30 centímetros de distancia y el vidrio no se empañó.

“Esto significa que las gotas lograron secarse en el camino (…). Cuanto más húmedo es el aire, mayor es la posibilidad de infección. Cualquier flujo de aire, por ejemplo durante la ventilación, secará las gotas y matará al virus”, agregó.

Igualmente, sostuvo que “la posibilidad de infectarse con la superficie de objetos secos es muy limitada, ya que esa no es la ruta principal de transmisión. Pero necesitas lavarte las manos. Nunca se sabe quién escupió en el pomo de la puerta”.

Por último, concluyó diciendo a sus seguidores: “Las posibilidades de infectarse a una distancia de unos pocos metros son minúsculas. Las máscaras las disminuyen aún más. La probabilidad de infección a una distancia de un metro es muy alta, pero las máscaras la reducirán en un factor de diez”.

