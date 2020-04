Funerarias, el otro frente en la pandemia por coronavirus

View this post on Instagram

¿Cuáles es el protocolo que deben de seguir las funerarias en los casos de muerte por covid-19? ¿Cómo se equipan para realizar estos servicios? David Vélez Ponce, presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de la Ciudad de México, lo explica detalladamente. #covid19 #cdmx #procesofoto Realizado por: @lafotomiranda y @krynowek