Casos de Covid-19 en México se elevan hasta 13,842

Los casos por Covid-19 en México llegaron a 13 mil 842, es decir, de viernes a sábado se incrementaron en 970 pacintes, el viernes los casos reportados fueron de 12 mil 872.

Mientras que las muertes pasaron de mil 221 a mil 305 esta cantidad significa un crecimiento de 84 víctimas.

Las autoridades sanitarias también informaron que los casos negativos son 43 mil 419, en comparación con los 41 mil 473 que había el viernes.

Y los casos sospechosos pasaron de siete mil 889 a ocho mil 239, es decir, 350 más.

¿Cuántos hospitales Covid hay en México?

El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que México tiene la meta de llegar a 733 hospitales para atender a pacientes con coronavirus, de los que hasta la fecha hay 610 y que suman 11 mil 634 camas, de las que solo tres mil 350 están ocupadas.

Sin embargo, sólo 510 de los hospitales reportan diariamente las capacidades que tienen a la plataforma del gobierno federal.

Hugo López-Gatell también se refirió al caso de un trabajador de Comunicación Social de le Secretaria de Salud (SSa) quien dio positivo para Covid-19, quien ya está bajo aislamiento y estuvo dos días hospitalizado y se encuentra fuera de peligro.

“El compañero informó sobre sus potenciales contactos, él vino a la conferencia del lunes pasado, un día después desarrolló síntomas, estuvo hospitalizado dos días, sus síntomas empezaron el martes y ese día ya no se presentó a trabajar”, explicó.

Las autoridades identificaron a 28 posibles contactos, de los que nueve no fueron contactos, once fueron contactos directos, otros diez son casos no sospechosos y sólo uno desarrolló síntomas.