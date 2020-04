Aumenta hasta un 200% el valor de los cubrebocas de poliuretano

Los cubrebocas de elaboración casera a base de poliuretano se vendían en 20 pesos y ahora oscilan arriba de los 60 pesos y se prevé que aumenten en los próximos días si la demanda aumenta. Esto se debe a que el ayuntamiento obliga a partir de hoy a usar cubrebocas en cualquier espacio que no sea el hogar, incluído el lugar de trabajo y por supuesto, las calles. Incluso se estipuló que quien no lleve puesto este artículo no podrá subir al transporte público.

Los vendedores aseguran que el precio se debe a que empiezan a mantener una alta demanda y también a que pueden escasear:

“Los proveedores están tardando más en las entregas porque les es complicado manejar los envíos porque hay retrasos en las paqueterías y mensajerías. Por eso el precio aumenta, pero lo indispensable ahorita es que todo el mundo consiga lo que se necesita para poder respaldarse y que la autoridad en León no los sancione”, dijo Edmundo Castro, vendedor.

Los vendedores también aseguraron que en caso de que la demanda continúe el precio podría ser mayor:

“Es la ley de oferta y demanda. Pero esperemos que no sea así. A todos nos conviene que esto se frene. Yo por ejemplo tengo una barbería que cerró por el Covid, mi intención no es vender esto toda la vida, sino ejercer mi oficio. Todos queremos que esto acabe ya”, aseguró Sergio Enríquez, vendedor.

Los cubrebocas básicos están agotados en la zona sur de la ciudad, por lo que ahora, los que más se comercializan son los hechos de otros textiles, mientras que la propia Secretaría de Salud pide que las mascarillas quirúrgicas sean adquiridas solamente por personal de la salud.

El Ayuntamiento también pidió a la población que se abstenga de organizar reuniones o fiestas pues la multa iría de una a 100 UMAS que en pesos es de 86.88 pesos, es decir, la multa podría ser de hasta 8 mil 688 pesos, dependiendo de la magnitud de la reunión.