Desalojan a enfermero de su departamento por miedo al Covid-19 en Sonora

Ante la ola de ataques y discriminación contra personal de salud que combate en primera fila la pandemia de covid-19, en Sonora, Iván Portillo fue una víctima más.

El joven, originario de Chihuahua labora en una clínica privada en Hermosillo y vivía en un conjunto de departamentos en una de las colonias más antiguas de la ciudad, de nombre Balderrama.

La propietaria de este lugar es una persona de la tercera edad, como la mayoría de los habitantes de esta demarcación, y ésta fue la razón que le dieron a Iván para desalojarlo de su hogar.

"Yo nunca me imaginé que me iba a pasar esto a mí, pero hoy me acaban de correr del departamento donde me rentaban, por ser enfermero…", escribió en su cuenta de Facebook.

La justificación que le dieron fue que, al ser enfermero y trabajar en un hospital, podría poner en riesgo la salud de la propietaria de los departamentos, así como a sus vecinos, por el virus de covid-19.

Iván Portillo lamentó que ahora a él le tocara sumarse a las estadísticas de enfermeros y médicos agredidos por su profesión y confesó que lo hicieron sentir como si su trabajo y su pasión por ayudar a otros fuera algo malo.

"Ahora ser enfermero está mal… Parece ser que si eres enfermero resulta que tú contagias a todo mundo. Qué mal que la gente piensa eso…", escribió.

Ante esta denuncia pública, Iván ha recibido muestras de apoyo y ánimo por parte de sus compañeros y ciudadanos, quienes se indignaron por el acto discriminatorio que sufrió.

Incluso, las autoridades de la Secretaría de Salud le brindaron un espacio en un albergue recién habilitado para personal de medicina y enfermería, con el fin de que tengan un lugar donde descansar y sean bien recibidos.

En el país, se han registrado al menos 21 agresiones físicas contra las personas que están al frente de la batalla contra el coronavirus, en 12 estados del país.

En el caso de Iván Portillo no fue un daño en su cuerpo, pero sí un acto discriminatorio que causó afectaciones en su vida cotidiana y en su estado de ánimo.