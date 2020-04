Texas concluirá cuarentena el 30 de abril; reabrirán negocios

Buenas noticias para los habitantes de Texas. El Estado perteneciente a los Estados Unidos concluirá su cuarentena el próximo jueves 30 de abril; es decir, a partir del primero de mayo distintos negocios podrán reabrir, aunque esto se dará de manera paulatina y con algunas limitantes.

Greg Abbott, gobernador de Texas, informó que mañana será el último día de cuarentena, por lo que pidió a los ciudadanos acatar las restricciones que tendrán. “A medida que abrimos Texas, cada uno de nosotros está llamado a ser texano: actuar de manera responsable a medida que volvemos a involucrarnos en la economía, continuar siguiendo todas las precauciones de salud y pautas de desinfección, y cuidar a nuestros vecinos vulnerables. La vida depende de nuestras acciones. Sé que responderán", mencionó.

Dicha medida se tomó con el objetivo de reactivar la economía, que se ha visto duramente afectada por el coronavirus, pues Estados Unidos se convirtió en el foco de la pandemia, al ser el país con mayor número de contagios y fallecidos, registrando hasta el día de hoy más de un millón y 60 mil 726, respectivamente.

Aunque se levantará la cuarentena el próximo viernes en Texas, tendrán medidas de precaución, con el fin de evitar contagios. Los negocios que reabrirán, tendrán permitido únicamente el 25% de su capacidad. Se prevé que para el 18 de mayo, puedan hacerlo a un 50% y, así ir sucesivamente.

En el listado publicado no aparecen escuelas, gimnasios ni bares, por los que éstos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

Restaurantes, cines, centros comerciales, museos, bibliotecas e iglesias son los que tendrán permitido reactivar su actividad, respetando las medidas emitidas y de higiene.

El presidente de Estados Unidos, se mostró feliz y apoyo la decisión tomada por Greg Abbott, gobernador de Texas, así lo escribió a través de su cuenta de Twitter. "Texas abrirá negocios en fases a partir del viernes. Gran trabajo realizado".

Texas to open businesses in phases beginning Friday. Great job being done by @GregAbbott_TX

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 28, 2020