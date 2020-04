Club de striptease envía bailarinas para entrega de comida durante pandemia

Tras la pandemia por el Covid-19 que azota a Estados Unidos, la economía se ha visto afectada, pero un club de striptease de Oregon, para evitar un despido masivo se vio obligado a entrar en el negocio de la comida para llevar, además de ofrecer servicios de entrega con bailarinas exóticas, un concepto que el dueño ha promocionado como “Food 2 Go-Go”.

De acuerdo a información de Reuters, el club Lucky Devil Lounge, ubicado en el sudeste de Portland, ha estado sin actividad desde que la gobernadora Kate Brown ordenó a los bares y restaurantes que cierren sus puertas desde el 16 de marzo.

El propietario de Lucky Devil, Shon Boulden, reorganizó su cocina para ofrecer comida que entrega el día siguiente.

Boulden dijo en una entrevista con Reuters que, desesperado, publicó en Twitter que el club enviaría a sus bailarinas a entregar la comida.

El tuit empezó como una broma hasta que se volvió viral. “De repente, una bombilla se encendió en mi cabeza y dije: ‘creo que debemos hacerlo'”, contó Boulden.

En cuestión de semanas, el Lucky Devil cuenta con dos nuevas opciones de entretenimiento para adultos: un espectáculo de pole-dance para las órdenes que se retiran en el local y el envío de comida por parte de bailarinas, que son acompañadas por guardias para mantener el distanciamiento social.

El club cobra 30 dólares extra por cualquier opción, mientras que el precio de la comida se mantuvo igual.

An Oregon strip club forced into the takeout-dining business has returned to its burlesque roots by offering delivery and drive-through services featuring exotic dancers – a concept the owner has promoted as ‘Food 2 Go-Go’ https://t.co/Vg7twEYLzZ pic.twitter.com/BaI5uaTQky

— Reuters (@Reuters) April 28, 2020