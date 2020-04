Estudiantes de la UNAM diseñan respirador portátil para enfrentar emergencia

Estudiantes e Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México diseñaron un respirador portátil y más económico, para personas con Covid-19.

Los integrantes del Laboratorio de Instrumentación Espacial (LINX), del Instituto de Ciencias Nucleares, de la UNAM, desarrollaron estos “instrumentos de emergencia”, con el objetivo de contribuir a enfrentar la emergencia sanitaria que existe en México.

Gustavo Medina Tanco, responsable del LINX, afirmó que este instrumento puede ser útil especialmente en regiones del país donde es complicado poder conseguir uno comercial. “El ventilador ya ha tenido tres rondas de pruebas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y dos sesiones más de calibración en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”, aseguró.

Les presento a la version 2.0 del ventilador de LINX-ICN-UNAM. Proximo paso: validación en pruebas con mamíferos….y de alli a producción! Ya empezamos a diseñar la planta de producción con apoyo de STEREN, Publicidad Virtual, AG Electronica, Truper, BIOMÉDICA DE REF,Litoprocess pic.twitter.com/ea4NH5p7a3 — Gustavo Medina Tanco (@gmtanco) April 30, 2020





“Ahora falta probarlo en modelo animal y contar con un permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para que pueda ser usado como instrumento de emergencia”, señala Medina Tanco en la Gaceta UNAM.

Medina Tanco subrayó que esta pandemia ha demostrado que las soluciones a los grandes problemas de salud y desarrollo pasan por la innovación y la ciencia, desde la generación de conocimiento básico hasta su aplicación en beneficio de la sociedad.

“El nuestro es un ejemplo simbólico y representativo, pues tenemos esperando, en India, un satélite para ser lanzado y realizaremos una misión a la Luna el año que viene, y aunque pareciera que algunas de estas cosas no están ligadas a los problemas inmediatos del país, no es así. Cuando hacemos desarrollos en ciencia y tecnología creamos infraestructura, formamos recursos humanos y el know how para poderlos reconvertir a necesidades muy diversas que tenga la nación y la sociedad”, explicó.

