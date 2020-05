Organizan fiesta de espuma para celebrar día del niño, en SLP

Aún con la pandemia por el Covid-19 que azota a México, el pasado jueves 30 de abril, Día del Niño, vecinos de un fraccionamiento en la colonia La Virgen en San Luis Potosí organizaron una fiesta de espuma para los niños.

Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales muestran cómo la calle del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, fue cerrada para inundarla con espuma mientras varios niños juegan y no respetan las medidas de la Jornada de Sana Distancia.

Algunos vecinos del fraccionamiento que presuntamente participaron en la fiesta de espuma, aseguraban que no había riesgo de contagio.

De acuerdo a declaraciones recabadas por El Universal La Dirección General de Seguridad Pública Municipal aseguró que no hubo ningún reporte acerca del evento.

“No tuvimos conocimiento porque no nos llegó el reporte, el hecho se realizó en un fraccionamiento privado en la Colonia La Virgen. Sin embargo, mantenemos el monitoreo las 24 horas del día y en lo que va de esta contingencia se ha disuadido alrededor de 12 eventos masivos”, señala la publicación.

