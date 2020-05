Curvas oficiales por Covid-19 son muy "optimistas": epidemiólogo de la UNAM 

El epidemiológo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Malaquías López Cervantes aseguró que las curvas oficiales que presenta la Secretaría de Salud (SSa) sobre cómo se comportará la pandemia de Covid-19 en el país han sido “muy optimistas”.

En una entrevista con Publimetro, aseguró que están tratando de apuntalar la idea de una reapertura o reiniciar la actividad social, algo que tiene que ver más con una motivación económica y el reinicio de la actividad financiera.

Sin embargo, dijo que un ejercicio más real para conocer el tiempo estimado en el que podría recuperarse el país del Covid-19 es comparándose con otros lugares que tienen una presencia más avanzada del virus, como Italia, España y Estados Unidos.

“En mi opinión personal, está tardando más en bajar el pico de casos que en subir, lo cual significaría que esta imagen que nos han presentado –que es muy simétrica– a lo mejor no se cumple y el descenso de casos es más largo de lo que se ha pensado y que las estimaciones de incorporación de la vida normal van a terminar postergándose”, refirió.

Explicó que esta situación se conocerá en las próximas dos semanas, pues se registrarán los números más altos en casos confirmados, muertes y recuperados desde que llegó al país el virus originario de Wuhan, China.

“Vamos a ver qué tanto está pasando para que bajen los casos positivos y muertos al día. Mientras eso no pase, no estaremos en la fase de descenso y va a ser difícil justificar una apertura”.

Y agregó: “Aquí lo que podemos decir es que somos, un poco, víctimas de nuestro éxito, pues tal parece que en México la epidemia no ha golpeado tan fuerte como pudiéramos imaginar; como vimos en lugares como Ecuador, en donde se dejaron cadáveres en la calle por la saturación. En México no hemos visto imágenes tan extremas, los hospitales todavía no están saturados, pero estamos cerca de eso; depende de cómo se comporte (el índice de contagios) en las siguientes semanas”, apuntó.