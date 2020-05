Donald Trump: “México está experimentando grandes problemas de coronavirus”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump señaló a México como un país con grandes problemas con la situación de coronavirus.

"Lamentablemente, México está experimentando grandes problemas de CoronaVirus, y ahora California, entienda esto, no quiere que la gente venga por la frontera sur. ¡Un clásico! Tienen mucha suerte de que yo sea su presidente. ¡La frontera es muy estrecha y el muro se está construyendo rápidamente!", escribió el mandatario en un tuit.

Trump aseguró el pasado 3 de mayo que el muro fronterizo entre México y Estados Unidos tiene más de 276 kilómetros construidos y a principios del próximo año ya se habrán levantado 450 más.

Por ello, aclaró, que sus ciudadanos tienen suerte de que él sea el mandatario puesto que ya está construyendo el muro que nos separará de ellos.

Actualmente, Estados Unidos registra Un millón 161 mil 436 casos de contagios por Covid-19, de acuerdo a información de la Universidad Johns Hopkins, mientras que México suma 23 mil 471 casos positivos y 2 mil 154 muertos.

Mexico is sadly experiencing very big CoronaVirus problems, and now California, get this, doesn’t want people coming over the Southern Border. A Classic! They are sooo lucky that I am their President. Border is very tight and the Wall is rapidly being built!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2020