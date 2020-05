Gasolineros sufren embates del Covid-19

Debido a que un 80% de la población y la industria se han inmovilizado por el Covid-19, la venta de gasolina y diésel se desplomó entre un 25 y 45%.

Mauricio González, tesorero de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) reveló que la pandemia que se enfrenta actualmente impactó en la venta de combustibles.

Las cifras que compartió son del clúster de energía de la región noreste del país que comprende Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y el norte de San Luis Potosí.

“Se han caído las ventas, un poco más en diésel; en gasolina de un 25 por ciento hasta un 40 y en diésel ha caído de un 30 a un 45 por ciento, porque ha bajado mucho la actividad”, mencionó.

Sostuvo que en el caso de los particulares debido al tema de la sana distancia y el resguardo en sus hogares pues no han salido de casa y no han realizado compra de gasolina para sus coches.

Por su parte, en lo que respecta al transporte de carga las ventas también se han venido abajo porque dejaron de laborar todas las empresas de giros que no son esenciales.

Comentó que el reporte que recibieron de la Semana de Pascua no fue nada alentador.

“Lo que esperamos con optimismo es que empiece a reactivarse esto. En el caso de nosotros somos una actividad esencial que es la de combustibles y no hemos parado”, agregó.

Añadió que con la caída del precio del petróleo prevén que todavía baje el combustible y que la oferta haga que se pueda incrementar su consumo.

“Sin embargo ahorita no es un tema de precio es un tema de demanda, que la gente sigue en sus casas y tratan de hacer todo lo posible por no salir”, explicó