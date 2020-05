Coronavirus: Hombre visita playas de Florida disfrazado de la Parca para protestar contra su reapertura

Un abogado en Florida decidió visitar las playas del estado norteamericano disfrazado de la Parca para protestar contra la decisión gubernamental de reabrir estos espacios en medio de la pandemia de coronavirus.

De negro y con guadaña en mano, Daniel Uhlfelder se paseó el pasado viernes 1 de mayo en la Miramar Beach, en el condado de Walton, como parte de su “Grim Reaper Beach Tour” en rechazo a la medida decretada por las autoridades y para instar a los ciudadanos a cumplir las medidas de prevención ante el Covid-19; publicó WPLG Local 10.

I am live on the beaches today in Florida urging Floridians to stay home and save lives. More to come. pic.twitter.com/cvehCK5Wgs — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) May 1, 2020

De acuerdo a esta estación, las playas al norte de Florida fueron las primeras en abrirse al público y estaban llenas de personas el pasado viernes.

"Nadie defiende más el acceso público a las playas estatales que yo. Amo nuestras playas. Es una de las razones por las que elijo vivir aquí", dijo en un comunicado, según reseñó ABC 4. "Pero debemos actuar de manera reflexiva y sensata".

Según este medio, Uhlfelder piensa que en Walton, donde reside, no se cuenta con el equipo necesario para hacer frente al coronavirus.

Asimismo, el pasado 20 de marzo, interpuso una demanda contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el fin de lograr la clausura las playas mientras persiste la pandemia, pero fue desestimada por el juez.

As part of this campaign we are raising money for Democrats running for office. Please consider chipping in $20.20 here and retweeting: https://t.co/PEHubfa91z — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) May 1, 2020

"Estoy aquí para intentar explicar qué es prematuro reabrir nuestras playas. El peligro de que venga mucha gente a nuestra área y propague el virus, creo que prolongará el tiempo de recuperación que tenemos. Deberíamos tomar mejores medidas", expresó en entrevista a ABC 13.

El coronavirus "es mortal”

Por otro lado, los medios locales informaron que el activista espera que su mensaje ahuyente a las personas de las playas o los haga meditar antes de pasar una tarde bajo el sol.

“La parca representa la muerte. Este es un virus mortal. Es una pandemia global”, expresó a ABC 13 y reseñó WPLG Local 10. "Si esto puede hacer que una persona tome esto más en serio entonces sentiré que he hecho lo que puedo", afirmó según ABC 4.

De igual forma, en su cuenta en Twitter, el jurista recordó el inicio de su campaña -que ya había anunciado previamente- por todas las playas del estado.

“Hoy comencé a recorrer Florida como la parca para recordar a los floridanos la importancia de que nos quedemos en casa y nos protejamos unos a otros. Este es solo el comienzo. Gracias por el apoyo recibido de todo el mundo”, escribió.

Today I began touring Florida as the Grim Reaper to remind Floridians of the importance that we stay home and protect one another. This is just the beginning. Thank you for the support received from all over the world. pic.twitter.com/aVPICTxebE — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) May 2, 2020

No obstante, algunos bañistas rechazaron su aparición en la playa e incluso llamaron a la policía.

that moment the cops were called on the grim reaper pic.twitter.com/9vhgn7291h — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) May 3, 2020

Someone called the cops on my Grim Reaper tour pic.twitter.com/wTP1pPymm2 — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) May 4, 2020

Igualmente, señaló en la red social que como parte de la gira busca recaudar "20,000 dólares para apoyar a los demócratas que se postulan para el Congreso".

