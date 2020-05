Concanaco Servytur da las claves que necesitarán las empresas para sobrevivir después del Covid-19

¿Cómo ve el panorama de la economía?

— Estamos en una situación totalmente inédita en la historia moderna de nuestro país, nunca habíamos pasado por una situación como la que actualmente acontece, no se puede comparar con ninguna de las contingencias anteriores porque afecta a todos los países del orbe en materia de salud y por las consecuencias que tendrá en materia económica.

¿Cómo repercutirá dicha problemática en el país?

— En México tuvimos un 2019 sin crecimiento, en 2020 se esperaba tener una recuperación y lejos de eso, la apuesta está en que si llegamos o no al doble dígito en decrecimiento, es una situación muy complicada porque ha afectado a las micro, pequeñas y medianas empresas que en nuestro país constituyen 98% de las unidades económicas, de las cuales sólo 2% pueden considerarse grandes empresas, es decir las que tienen más de 250 empleados y este universo de Mipymes constituye con 52% del Producto Interno Bruto Nacional y en ella se encuentra el 74% del empleo en nuestro país, de ahí la importancia de la supervivencia, de que se les apoye para salvaguardar esa planta productiva y conservar el mayor número de empleos posible.

¿Cuáles serían las estrategias para salvarlas?

— Muchas empresas por liquidez no estarán en condiciones de afrontar los gastos que representan el sostener un negocio que no tiene ingresos, que permanece cerrado y que sigue teniendo empleados, gastos de renta, servicios básicos como energía eléctrica, agua y mantenimiento. La clave para sobrevivir estaría en generar liquidez y para ello sólo hay tres caminos:

Primero, mediante aportaciones de capital, que eso está fuera de las posibilidades, la mayor parte de empresas viven al día con el ingreso. Segundo, mediante financiamiento, para ello la banca comercial a través de la Asociación Mexicana de Bancos ha presentado su propuesta de gestionar un diferimiento de cuatro o seis meses en los pagos de intereses para que puedan paliar la situación. Por su parte, el Banco de México inyectó al sistema financiero 750 mil millones de pesos, dentro los cuales se espera que 250 mil millones sean para financiamiento de las Pymes pero aún no cuenta con las reglas de operación. Sin embargo, la Banca de Desarrollo no ha anunciado planes para apoyar a las Mipymes. Recientemente se anunció un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que se generará un crédito de tres mil millones de dólares trimestrales que al año representaría 12 mil millones de dólares que es un crédito para cadenas productivas. Y tercero, el diferimiento en el pago de obligaciones, que beneficiaría a las pequeñas empresas, dentro de los cuales podemos mencionar que ya se concretó el de las cuotas obreros patronales del Seguro Social y del Infonavit y esperaríamos que se pudiera obtener el de la Declaración del Impuesto sobre la Renta del 2019.

José Manuel López Campos, presidente Concanaco Servytur. / Cortesía Concanaco Servytur

¿Cuáles serán las oportunidades que se verán en el corto plazo en materia económica?

— Una de las ventanas de oportunidad que se tiene está en la implementación en el mes de julio del Tratado México-EU-Canadá. Es previsible que después de la pandemia haya un reordenamiento político en el mundo en el cual habrá muchas empresas, que hoy están otros continentes, particularmente en Asia, que buscarán reubicarse en América y Norteamérica para aprovechar el mayor mercado del planeta y, en este caso, quien ofrecería las condiciones más atractivas sería nuestro país, esa es una gran oportunidad para empezar a trabajar y concretar en el segundo semestre del año. Por otro lado, 2020 será un año con decrecimiento, eso es inevitable, pero se tiene que sentar las bases para que en 2021 se recobre la ruta y genere el desarrollo al que aspiramos los mexicanos. Terminada la contingencia, las empresas necesitarán para recuperarse de programas que generen empleos tanto en obra pública como en inversiones privadas. De incentivos fiscales que estimulen la inversión. Desde luego un trabajo de los tres niveles de gobierno será atraer mayor inversión a nuestro país, tanto de connacionales como extranjero, que acompañen esas grandes obras emblemáticas del sexenio como el Tren Maya o el Canal Transístmico así como apoyar las zonas donde actualmente existe inversión extranjera. Por último, voltear los ojos a otros continentes, recientemente se modernizó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, buscar esas vinculaciones estratégicas para no depender tanto del mercado norteamericano que representa el 80 % de intercambio comercial de nuestro país con el mundo.

¿Cómo vislumbra la recuperación del turismo?

— Ha sido el sector más afectado. Este año, por primera vez en la historia, no se contó con la derrama económica de la Semana Santa que siempre ha sido una fecha importante. El turismo es muy importante para México por varias razones, porque es el tercer rubro generador de divisas por el turismo extranjero y porque ofrece el mayor número de empleos, de manera directa cuatro millones y de forma indirecta seis millones, es decir 10 millones de mexicanos trabajando en ese sector. Además es de los empleos más incluyentes, ya que más de la mitad son mujeres y del total, el 25% son jóvenes menores de 30 años de edad, así que habría que impulsarlo y promoverlo para que se restablezca de manera más expedita. Hay que recordar que en 2009 cuando fue la epidemia del A/H1N1, el sector turístico tardó en recuperarse más de un año y en esta ocasión se necesitará de planes más eficaces para que sea más rápido. En ese sentido, una de las propuestas a las que habría que prestar atención es la de fortalecer el turismo nacional que representan el 80%, y que dará más posibilidades de una recuperación a menor plazo en el que se beneficiarían un mayor numero de empresas pequeñas y de poblaciones.

