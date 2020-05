Industria textil busca reactivar 30% del sector para atender Covid-19

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), Manuel Espinosa Maurer, aseguró que se encuentra en negociaciones con el gobierno federal para realizar la reconversión de 30% del sector que se encuentra suspendido por la emergencia sanitaria de Covid-19.

En una entrevista con Publimetro, aseguró que los empresarios necesitan “oxigeno” pues parar de tajo al sector mantiene en peligro un millón 287 mil empleos.

¿Cómo observa la Canaintex el panorama económico y del sector?

—Estamos muy preocupados por esta crisis sin precedentes y cuando digo sin precedentes es porque nunca habíamos vivido un escenario en el que la mayor parte de la economía se paralizara, tanto porque la gente no está saliendo de sus casas como por las industrias no esenciales pararan, incluida la textil, para evitar los contagios de Covid-19.

En particular, para la industria lo veo muy complicado porque 90% está paralizada y estamos en un escenario de cero producción, cero venta, cero flujo, no nos están llegando los pagos de las cadenas comerciales porque les están dando prioridad a otros sectores como el alimentario y farmacéutico, lo que nos pone en un estado casi de inanición, por decirlo de alguna forma.

¿La afectación a cuántos empleos es?

—Esta industria genera un millón 300 mil empleos, estamos hablando desde la hilatura hasta la confección y luego también los indirectos, la parte del campo que México es de los pocos países que tiene contacto desde el campo hasta el aparador, entonces también afecta a la parte de la producción del algodón porque no estamos consumiendo. Aquí sobresale que en el sector textil, el 70% son mujeres, entonces es muy grave la situación.

Lo que está sosteniendo el otro 10% son las empresas que atienden el material médico- hospitalario, las que hacen batas, sábanas, cubrebocas, estos empleos todavía no está en riesgo por atender la demanda que se tiene.

¿Cuál es el plan B para este sector?

—Podemos reconvertir hasta un 30% más del sector, es decir, 370 mil empleos que traeríamos inmediatamente a las plantas para que empresas que no se dedicaban a estos productos puedan empezarlos a fabricarlos y puedan abastecer la demanda que se ha generado por esta emergencia. Todavía no lo hemos logrado estamos luchando porque nos autoricen, esto dependerá de que nos autoricen la nueva propuesta, ya estamos hablando con la Secretaría de Economía para lograrlo.

¿Cómo va el avance de la negociación, podría concretarse en breve?

—Yo espero que sí, aquí cada minuto cuenta no olvidemos que estamos en una crisis por la emergencia y las crisis se deben de atender de manera inmediato. Hemos tenido ya varias reuniones productivas y esperamos que esto se destrabe lo más pronto posible.

¿Esta reconversión sería permanente o se crecería el gremio?

—No sería permanente porque al pasar el periodo de crisis lo que esperamos es que las cosas vuelvan a la normalidad, entonces la demanda en automático cae y esa no es la idea, lo que esperamos es que se reactiven los mercado. También esperamos y confiamos —esto es si las empresas logran sobrevivir— estamos buscando oxígeno para sobrevivir, esperamos que también la demanda de este hemisferio sea mayor por todo difícil que fue conseguir los insumos de Asia, pero para eso tenemos que pasar la emergencia, esta crisis profunda la cual podría hacer que muchas de las empresas puedan sobrevivir.

¿Cuánto más podría resistir y qué porcentaje considera que lo podría lograr?

—No depende en un 100% de nosotros —por encuestas y sondeos dentro de la propia industria— nosotros estamos estimando poder llegar a cumplir con nuestros compromisos y hacer todo un esfuerzo para cumplir con la parte de nóminas, la parte de trabajadores que es lo que nos ocupa y estimamos que llegamos a la primera quincena de mayo, no más.

¿Hay otro plan para la negativa a la propuesta de reconversión?

—Nosotros lo que estamos solicitando es que nos ayuden ya que los pagos se han detenido para dar prioridad al sector alimentario y farmacéutico, lo que pediríamos es que las grandes cadenas ya liberen los pagos al sector, esperamos que se dé este gran beneficio.

El material ya está entregado y se vendió, por lo que estas son medidas que desde nuestro punto de vista serían fáciles de atender y posibles, lo vemos más como una situación de voluntad.

Otra cosa que hemos solicitado es el apoyo de la Secretaría de Economía, a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) y Walmart, a través de cartas y escritos, también hemos solicitado hablar con sus directivos y en eso estamos.

¿Hay otras acciones que observan que el gobierno podría implementar para apoyar a superar los efectos de la pandemia en la industria y en general a la economía?

—Nosotros antes de la pandemia ya veníamos en la caída por toda esta parte de la ilegalidad y el contrabando y parte de los abusos a los programas sectoriales, eso solicitamos, que también se atienda y no se descuide por el tema la emergencia.

No vaya a ser que por la contingencia y al ver qué hay déficit de productos, tanto de cadena de atención médica como otros productos cuando está crisis acabe se abran las aduanas así indiscriminadamente ya que no tenemos un mercado que abastecer. Estamos pidiendo crédito a la banca de desarrollo, diferimiento de impuestos, los apoyos que necesitamos para tener oxígeno para pasar esta crisis.

¿Pedirían apoyo a empresario para nóminas?

—Yo creo que sí, los trabajadores del sector formal tienen el mismo derecho que los del sector informal. Nosotros hasta ahorita y hay que decirlo claro, las empresas y los empresarios no pueden estar obligados a lo imposible, no se puede pagar un compromiso económico si no se tiene dinero. Al no tener ingresos no hay manera de cumplir compromisos, hemos tratado de sobrevivir con lo poco que íbamos teniendo y con el poco flujo que nos iba quedando, porque esta industria es altamente financiadora, al ser de transformación, también financiamos y damos plazos a las cadenas comerciales para que paguen.

No es una industria que tenga mucho en caja o en bancos, no es de mucha liquidez, requerimos préstamos pero para esto tiene que estar la maquinaria trabajando. Yo creo que en un escenario de que esta situación se alargue si derivaría en un problema social, no es que los empresarios no queramos pagarles, literalmente es imposible, sería necesario que más que los empresarios, los trabajadores pudieran tener un apoyo, porque la gente no puede quedarse sin ingresos.

Pedimos un diferimiento de impuestos, no estamos pidiendo que te los condonen, lo que pedimos es oxígeno. ¡No estamos pidiendo rescate!, pedimos apoyo que es muy diferente, no queremos dejar a la gente sin ingresos.