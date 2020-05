Estiman en 15% quiebra de restaurantes por crisis económica

La situación pro la que atraviesa el sector restaurantero ha adquirido tintes dramáticos debido a la crisis económica originada por el Coronavirus, la cual obligó al cierre de restaurantes desde el pasado 30 de marzo, por lo que sus ingresos actuales se ubican en tan sólo un 10% a la facturación que normalmente se llevaba a cabo antes de que iniciara la pandemia.

La industria clama por apoyos que les sirvan para paliar sus necesidades de liquidez para hacer frente a los compromisos de pago de nómina, arrendamiento, servicios, impuestos, entre varios rubros más y sobre todo, para conservar los empleos que resultan tan vitales en estos momentos.

Germán González, presidente de las cadenas de restaurantes afiliados a Canirac, estima que alrededor del 15% de los restaurantes del país se van a declarar en quiebra ante la insolvencia para continuar operando, lo cual provocaría la pérdida de hasta 600 mil empleos y una recuperación muy paulatina en los niveles de venta, previos a la crisis, por lo menos hasta el final del año o el primer trimestre del 2021 y esto es lo que conversó con Publimetro:

¿Cuál es la situación actual de la industria restaurantera desde que tuvieron que cerrar el pasado mes de marzo?

—La situación está muy complicada, los restaurantes, por la declaración de la emergencia prácticamente cerramos todos el 30 de marzo, aunque algunos ya lo habían hecho en días anteriores, pero la disminución de afluencia de clientes empezó a partir del puente por el Natalicio de Benito Juárez en que vino un declive de las ventas por lo mismo que ya estaba esta situación de precaución y posible contagios. La mayoría ha cerrado aunque algunos siguen con la entrega a domicilio y otros optaron por subirse a las plataformas para entrega de comida. Para poner en contexto te diré que las ventas están ahora mismo en un10 o 15% comparado con lo que se vendía antes de la crisis, entonces es una situación muy crítica y con eso apenas se paga una parte de la nómina. Todos en la industria traemos una visión de que haya los menos despidos posibles, menos cierre de empresas y tratar de conservar el empleo.Nadie quiere hacer esto, pero las posibilidades se agotan, para darte la perspectiva de lo grave que es la situación debo decirte que en la industria del 100% de la venta del restaurante más o menos un 20 o 25% de ese ingreso se va al pago de nómina, es un estándar, entonces, si se quiere conservar la nómina y se tiene hoy el 10% de los ingresos o cero, entonces o tienes que sacar de tu caja, aportar dinero o endeudarte para pagar esos salarios.Esto nos ha llevado a no pagar a los proveedores o que nos den plazos para pagarles, estamos haciendo acuerdo con los arrendadores para posponer esos pagos. Los restaurantes no tienen suficiente liquidez para aguantar un periodo tan prolongado sin ingresos.

De las encuestas que hemos hecho a los agremiados ya nos dimos cuenta que hay un 15% que piensa que ya no van a abrir más por una situación de quiebra o cierre definitivo. Hay otro grupo que está luchando y buscando alternativas que representa el 50% y un 20% está confiado en que van a reabrir, entonces esto nos lleva a pensar que si va haber una mortalidad importante en el sector.

¿El Gobierno de la CDMX o el federal han anunciado algún tipo de apoyo para contrarrestar las afectaciones económicas?

—Del gobierno federal básicamente hemos recibido mucha simpatía y nos han escuchado, pero hasta el momento no hay un apoyo concreto para las empresas de este sector. Sí ha habido algunos apoyos para los micros, pero esos apoyos no ayudan mucho a los restaurantes que tiene empleo formal porque 25 mil pesos no hacen una gran diferencia. Hemos pedido apoyo en dos medidas, al primera es la crisis de liquidez que los restaurantes están sufriendo y después el tema de la reactivación de cómo hacer para que la gente regrese nuevamente. Por eso hemos pedido apoyos como posponer el pago de impuestos, posponer pagos de cargas sociales, con el tema de pago de servicios como electricidad, agua o créditos con la banca de desarrollo a través de la banca comercial, pero un apoyo del gobierno federal no hemos visto y sí consideramos que se tiene que hacer algo. Para la reactivación necesitamos generar algunas propuestas para que la gente regrese a los restaurantes y la principal que estamos pidiendo es que la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados nos devuelvan los consumos porque eso generaría la reactivación de los restaurantes porque la gente tendría un incentivo para ir a comer y, además, ayudaría a reactivar el empleo que es lo más importante.

¿Qué opina de que se haya pospuesto el Tianguis Turístico hasta marzo 2021?

—Nosotros somos parte del sector turismo, estamos en esa cadena de los hoteleros, las aerolíneas, agencias de viaje, y que es importante para el país. Todos los anuncios que sean a favor de generar promoción y que esto se reactive lo celebramos. Entendemos que no es razonable hacer un tianguis físicamente. Me gusta mucho la propuesta del secretario Torruco de hacerlo virtual para septiembre y nos gusta mucho que se reactive, que lo vuelvan hacer en Mérida en 2021, me parece que es una buena decisión. El Gobierno de Yucatán había hecho un gran esfuerzo para que se celebrara y Mérida nos recibiera a todos allá y creo que es un buen gesto que se haga ahí. El sector turismo es de los que más va a ser lastimado y todo pasa porque generemos confianza, que la gente regrese y todo para que las aerolíneas no pierdan la conectividad y lo último es que sigamos haciendo promoción en el extranjero porque va haber una competencia feroz por atraer al turista y si México no alza la voz y se pone en el foco de los viajeros, a través de promociones orquestadas y una estrategia bien definida pues vamos a sufrir mucho como industria turística y se van a perder posiciones como país receptor de turismo.

