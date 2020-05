Veterana rusa recauda fondos para médicos afectados por el coronavirus contando historias de la guerra

View this post on Instagram

Все вытерпели. Были молодые и крепкие… ⠀ Ветеран Зинаида Корнева продолжает рассказывать истории о войне в поддержку сбора средств для врачей, пострадавших от коронавируса. Опубликовано уже 7 историй о хрупкой девушке, которая оказалась лицом к лицу с врагом. ⠀ Переходите на сайт с видеоисториями по ссылке в описании профиля. Там же есть ссылка, по которой можно сделать пожертвование. #историизинаиды #zinastories #captaintommoore