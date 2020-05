Conoce algunos riesgos al adquirir gel antibacterial en puestos informales

Actualmente, se ha incrementado la demanda de productos de higiene personal como jabones y geles antibacteriales por el Covid-19. Ante tal situación, el Programa de Responsabilidad Social Sectorial “Belleza y Bienestar” (B&B) de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC), afirma que adquirir dichos artículos en el mercado informal representa un riesgo para la salud, por carecer de normas de seguridad o garantía de que los ingredientes usados efectivamente cumplen con los requerimientos para realizar una limpieza adecuada.

Al respecto, Rosa María Sánchez líder y vocera del Programa B&B menciona que “los productos de cuidado personal vendidos en el mercado informal pueden incluir artículos de contrabando, mercancía robada, pirata o clon, que no cumplen con el etiquetado y regulación sanitaria, así como envases rellenados para aparentar marcas originales. Por tanto, no se puede confiar en que los geles antibacteriales que están a la venta en comercios informales o por medio de espacios digitales no oficiales, contengan 70% de alcohol y sean efectivos para protegernos ante el Covid-19”.

El comercio informal ha crecido de forma importante, en 2018, el valor de éste representó 914 millones de dólares aproximadamente, es decir se estima que equivale entre el 7% y el 10% del mercado total de cuidado personal. Y a su vez, se ve reflejado en los hábitos de consumo, pues 36% de los mexicanos admitió comprar sus productos en tianguis o establecimientos no regulados.

“Al adquirir maquillaje y fragancias en el mercado informal se corre el riesgo de padecer afecciones como: dermatitis, daño ocular, infecciones en la piel, alergias, entre otros daños que pudieron haberse evitado. Si bien el precio es bajo, las afectaciones pueden resultar muy perjudiciales para la salud de quien lo consume y la de sus familiares. Por lo tanto, en esta Fase 3, los productos que no cumplen con la regulación y etiquetado sanitario nos ponen en un grave riesgo, pues no tenemos certeza de su efectividad”.

Para mitigar esta situación, 46 empresas del sector se han sumado con más de 390 marcas al Programa B&B, cuyo propósito se centra en generar campañas de concientización ante dichos productos que atentan contra la salud de los mexicanos.

Sumado a lo anterior, el Programa B&B reconoce a las empresas que forman parte de este, y que están realizado acciones de solidaridad para apoyar al consumidor ante Covid-19: L´Oreal, Natura, P&G, Fundación Avon, Unilever, Estee Lauder, Colgate-Palmolive, Amway, Beiersdorf y LVMH, por mencionar algunas.

Así como, el comercio en línea se ha consolidado y es una gran alternativa en este momento, también vemos que el mercado informal ha migrado hacia redes sociales que busca promover geles antibacteriales a bajo precio. Si bien, no existe la posibilidad de regularlos, invitamos al consumidor a cuidarse y buscar marcas confiables y comprometidas con su salud, belleza y bienestar.

Si deseas conocer cuáles son las marcas que forman parte del programa de Belleza & Bienestar, te invitamos a conocerlas en https://bellezabienestar.org/

