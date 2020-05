Arma tu maratón con estos documentales sobre el Coronavirus y algunas comedias románticas

Son muchas las opciones de películas y documentales que brindan las plataformas streaming para disfrutar en casa.Y para que estés más actualizado de lo que es el Covid-19, DIRECTV GO nos recomienda los siguientes documentales que recién se estrenaron y varias películas de comedia para ver en la semana.

Coronavirus: Is your House Clean Enough? (¿Está tu casa suficientemente limpia?). Se estrenó en Latinoamérica poco tiempo después que se emitiera en Reino Unido. Este documental fue filmado enteramente alrededor del brote viral. Es presentado por el Dr. Javid junto a la Dra. Lisa quienes nos dan una guía definitiva para mantenernos a salvo dentro de nuestros hogares. El estreno en el canal 4 de Reino Unido atrajo a 1.4 millones de espectadores y le dio al canal su mejor performance en un horario estelar desde agosto de 2019.

ofrece la información más completa sobre la extraordinaria cadena de eventos que han llevado al mundo a una pandemia.

Mientras la OMS advierte que el coronavirus está llegando a un punto de inflexión peligroso, este documental

¿Se trata de una pandemia mundial con consecuencias imprevisibles?

El coronavirus ya ha infectado a decenas de miles de personas.Aquí los expertos te resuelven tus dudas y explican los alcances que tendrá esta nueva epidemia.

Qué es, cómo se contiene la propagación, qué están haciendo los gobiernos y mucho más.

Una edición especial de Vive la salud. De la mano de especialistas, en cada episodio se abordarán las cuestiones más importantes relacionadas con el virus que afecta al mundo.

Arma tu maratón con estas películas:

Mamma Mia! Con la esperanza de conocer a su padre biológico y que este la acompañe al altar en la iglesia, una joven invita a su boda a tres hombres del pasado de su madre. (Comedia musical)

El alma de la fiesta. Después de haber sido abandonada por su esposo, Deanna, ama de casa, decide darle un giro a su vida y se inscribe en la misma universidad en la que estudia su hija. Allí se convertirá en el alma de las fiestas. (Comedia)

El gran casamiento. Un matrimonio divorciado debe fingir estar felizmente casados ya que su hijo, a punto de casarse, ha invitado a la boda a su muy religiosa madre biológica. (Comedia romántica)

Lo imposible. En diciembre de 2004, una familia pasa sus vacaciones navideñas en Tailandia. El día después de Navidad, el sueño se transforma en una pesadilla con la llegada de un tsunami. La familia tendrá que luchar para sobrevivir y reencontrarse. (Drama)

