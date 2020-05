Las muertes por Covid-19 al día en México ya superan a las de España e Italia

A pesar de la polémica sobre las cifras que mantiene el Gobierno Federal a raíz de una serie de artículos publicados el viernes en The New York Times, The Washington Post, El País y The Wall Street Journal, lo cierto es que los datos más duros, los de las personas que han fallecido, ya superan a las registradas en España, Italia, Francia y Canadá. Sólo del viernes 8 de mayo al sábado 9, en México 193 fallecieron como consecuencia de haber contraído el coronavirus mientras que en España dieron un registro este domingo 10 de mayo 143, mientras que el día anterior el dato se elevaba a 179 españoles muertos. En otros países como Francia el registro alcanzó 70, en Italia 165 y en Canadá 124.

Esta cifra es reflejo de la etapa 3 en la que se encuentra el país de la primera oleada, según señala el subsecretario de Salud Hugo López-Gattell. Si bien es cierto, que el total de los fallecidos en esta pandemia se alejan de los documentados en Estados Unidos, Reino Unido o en las fases más graves en España e Italia, México sigue escalando puestos en el ranking internacional por defunciones. Si actualmente en la primera quincena de mayo ocupa el decimocuarto lugar en el total del número de decesos acumulados, por detrás de países como Brasil, Estados Unidos, Irán, Reino Unido, Turquía, China y Canadá, con el dato aportado este sábado ya se sitúa en el quinto lugar por muertes en un día, superando así a Francia, Rusia, España y Alemania. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, destacó en la conferencia diaria que en el país se registran 8 mil 283 casos confirmados activos, los cuales representan la epidemia activa, 73 mil 801 son casos negativos, 20 mil 887 sospechosos y un total de 128 mil 148 personas estudiadas. En detalle, las tres entidades donde se cuenta el mayor número de casos son la Ciudad de México (9 mil 218 casos), Estado de México (5 mil 710) y Baja California (2 mil 365).

Estamos en un periodo de alta transmisión de #COVID19, por lo que te pedimos que este 10 de mayo no visites a las madres y abuelas; busca alternativas para estar cerca de ellas emocionalmente. Por favor #QuédateEnCasa. pic.twitter.com/C5c3knp1cp — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 10, 2020

En cuarto lugar se encuentra Tabasco con mil 598 casos, seguido de Sinaloa ( mil 393), Veracruz (mil 155), Quintana Roo ( mil 71), Puebla ( mil 060), Yucatán (791), Morelos (775), Tamaulipas (708), Chihuahua (658), Nuevo León (607), Jalisco (592), Michoacán (555), Coahuila (553), Hidalgo (496), Sonora (476), Guerrero (475), Guanajuato (443), Baja California Sur (379), Chiapas (367), Tlaxcala (353), Aguascalientes (303), San Luis Potosí (237), Oaxaca (225), Querétaro (218), Nayarit (211), Campeche (181), Zacatecas (140), Durango (109) y Colima con 38 casos confirmados.

En lo que respecta a contagios por millón de habitantes según el European Centre for Disease Prevention and Control, México tiene 264 cayendo en la lista muy por detrás de San Marino, Catar, Luxemburgo, Islandia y España, donde los datos alcanzaban desde los 18 mil 973 en el pequeño país ubicado en la península Itálica hasta los 4 mil 764 en el país gobernado por el socialista Pedro Sánchez, con mayor concentración en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, donde los fallecidos superan los 46 mil en estas tres regiones ibéricas.

Mientras tanto y en lo que se refiere a los datos globales de la pandemia, Estados Unidos sigue siendo el epicentro a pesar de que ya ha comenzado la desescalada, incluso ya han dado fechas para la apertura de Disney Springs (Florida) el próximo 20 de mayo. En el país vecino ya se han registrado 79 mil 773 muertos y más de un millón 370 mil casos confirmados. En Londres, sin embargo, quizás por la cercanía de Boris Johnson con la enfermedad, han decidido retrasar la nueva normalidad hasta el 1 de junio pues los fallecidos ya son 79 mil 773, convirtiéndose en el segundo país más afectado por el virus.

Mientras que las entidades con la mayor cantidad de epidemia activa son la Ciudad de México con 2 mil 152 casos, el Estado de México con mil 179, y Tabasco con 388. En contraste, las que tienen menos cantidad son Campeche y Zacatecas con 59, Baja California Sur y Durango con 37, y Colima con 9.

La tasa de incidencia de casos activos en el país por cada 100 mil habitantes es de 6.48. Las mayores tasas se encuentran en la Ciudad de México, Tabasco, y Morelos. Mientras que sólo tres estados tienen entre uno y 50 casos activos: Colima, Baja California y Durango; cinco estados tienen entre 51 y 100; 16 entre 101 y 250; mientras que seis estados rebasan los 251 contagios. ​

Por municipios, Iztapalapa es la alcaldía con más casos de coronavirus activos en el país (510), Gustavo A. Madero (373) ambos en la capital del país, Centro (Tabasco): 259 Mexicali (Baja California): 212 Nezahualcóyotl (Estado de México): 196

En tanto, los municipios con más casos acumulados también está encabezados por Iztapalapa (Ciudad de México) mil 772, Tijuana (Baja California) mil 212 Gustavo A. Madero (Ciudad de México):mil 212, Centro (Tabasco) con 961 y Mexicali (Baja California) con 929.

En lo que respecta al número de defunciones, la capital del país encabeza la lista con 774, seguida de Baja California (402), Estado de México (321), Tabasco (211), Sinaloa (207), Quintana Roo (182), Puebla (145), Chihuahua (135), Veracruz (121), Morelos (99), Hidalgo (75), Guerrero (64), Michoacán (62), Tlaxcala (53), Coahuila (52), Jalisco y Yucatán (48), Guanajuato (46), Oaxaca (40), Tamaulipas (37), Nuevo León (33), Campeche (27), Sonora (26), Baja California Sur y Nayarit (22), Querétaro (21), Chiapas (19), Zacatecas (18), Aguascalientes (14), San Luis Potosí (12), Durango 11 y Colima 6, según los últimos reportes de la Secretaría de Salud al 9 de mayo de 2020.

Entre los municipios con más muertes se encuentran Tijuana (Baja California) con 279, seguida por la alacaldía Gustavo A. Madero (Ciudad de México) 143, Benito Juárez (Quintana Roo) 142, Culiacán (Sinaloa) 141 e Iztapalapa (Ciudad de México) con 127 .

En cuanto a la ocupación y disponibilidad hospitalaria, la Red IRAG reportó que existen 13,917 camas IRAG disponibles y 7,025 (34%) ocupadas. Existen 687 hospitales notificantes, pero sólo 660, el 96%, notificaron al sistema.

La disponibilidad de camas de hospitalización general es del 27% en la Ciudad de México, 41% en Baja California, y 46% en el Estado de México. La mayor disponibilidad está en San Luis Potosí con 95%, Querétaro con 96%, y Colima con 97%.

La Secretaría de Salud también señaló que entre la disponibilidad de camas con ventilador para pacientes graves, hay un 59% de ocupación en la Ciudad de México, un 52% en el Estado de México, y un 48% en Sinaloa. Los menores porcentajes están Aguascalientes y Durango con 7%, Jalisco y Zacatecas con 6%, y Tamaulipas, Coahuila, y Sonora con 5%.

Tras conocerse estos datos un análisis del sitio Infobae señala que el coronavirus ha afectado en amyor medida a las entidades gobernadas por Morena, mismo partido que dirige el Gobierno del país. Entre las 10 entidades con más casos de Covid-19 activos están la Ciudad de México, Tabasco, Baja California, Puebla y Veracruz. En este sentido, estados como Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila han tomado medidas independientemente y con mayor previsión a las decretadas desde el Palacio Nacional para contener la epidemia en sus territorios, algo que se puso en duda en la Ciudad de México a mediados de marzo al aún permitir la celebración de eventos de música masivos.

Conferencia de prensa de la @SSalud_mx. Actualización del #COVID19 en México. Sábado 9 de mayo 2020. https://t.co/ZmxfmNrcWE — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 9, 2020