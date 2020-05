Madres mexicanas sufren sobrecarga de trabajo durante cuarentena

Durante el aislamiento social a consecuencia del coronavirus, en las madres mexicanas recae una sobrecarga de trabajo, pues en sus hogares desempeñan más de un rol a la vez: cuidan de los hijos, hacen los quehaceres domésticos y atienden sus actividades laborales, explicaron académicas de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), de la UNAM a través de un estudio.

Iliana Noemí Palafox Luévano y Guadalupe Cañongo León, investigadoras de la ENTS señalaron que este Día de la Madre será distinto, pues además del encierro, ellas viven una situación compleja que el confinamiento detonó.

Esa situación que azota al país, provoca que las amas de casa creen estrategias de dispersión, mediación y reencuentro para fortalecer las relaciones familiares, así como educativas, económicas y administrativas para superar la crisis, lo que puede provocarles una sensación de saturación.

“Nuestra condición de género nos coloca en una posición de triple jornada, pues debemos estar pendientes del plano laboral sin dejar de lado tareas que socialmente se nos han atribuido, como las domésticas y el cuidado de los hijos, incluso de la pareja y los padres. Esta situación es común, pero en la cotidianidad tenemos redes de ayuda: madres, suegras, hermanas o amigas que nos apoyan, y ahora que todos deben permanecer en casa las funciones se sobrecargan, generando mayor estrés”, explicó Guadalupe Cañongo.

Las universitarias refirieron que de acuerdo con estudios de El Colegio de México, en circunstancias normales (no de confinamiento) las mujeres desempeñan en el hogar 39 horas de trabajo no remunerado a la semana, y los hombres 13 horas.

También precisaron que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el trabajo no remunerado que realiza el 75 por ciento de las mujeres en sus casas representa el 23.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, equivalente a 5.5 billones de pesos (2018).

“Es necesario reforzar la idea de que la maternidad es un trabajo arduo y no siempre bien reconocido. El distanciamiento social debe servir para valorar las actividades que las madres realizan de forma no remunerada y no esperar al 10 de mayo para reconocerlas”, señaló la psicóloga de la Unidad para la Igualdad de Género de la ENTS, Iliana N. Palafox Luévano.

