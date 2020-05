Mexicanos violan la cuarentena para celebrar el día de las madres

En plena pandemia por el Covid-19 en donde se ha pedido a la población que se mantenga en casa para evitar un mayor número de contagios, el público no respeta las medidas sanitarias en busca de celebrar el día de las madres.

Como cualquier 10 de mayo algunas tiendas de regalos, pastelerías y otros locales se vieron saturados por clientes que buscan un regalo para sus mamás.

En redes sociales se ha reportado que esta situación se vive en ciudades como Puebla, Ciudad de México, Tijuana, Xalapa, entre otras, en donde los ciudadanos se encuentran en largas filas para realizar sus compras.

Tan sólo del viernes 8 de mayo al sábado 9, en México 193 fallecieron como consecuencia de haber contraído el coronavirus.

Cabe recordar que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a los capitalinos a festejar y hacer reuniones familiares con motivo del 10 de mayo, Día de la Madres, hasta el próximo 10 de julio, cuando ya haya pasado la emergencia sanitaria.

Te recomendamos: En pico más alto de Covid-19 crecen fiestas clandestinas y eventos familiares

Las muertes por Covid-19 al día en México ya superan a las de España e Italia

Lo que es aferrarse a su perro status, carajo. ¿No hay otras pastelerías o postres para demostrar el afecto? Al parecer para esta gente no. https://t.co/Rr18XNIrTL

@laesperanzamx sigue con la venta de pasteles cuando se supone que no deberían, que ellos por qué son una empresa grande no deben seguir las reglas, por qué si cerraron las demás pastelerías chicas, negocios familiares, que comen al día y a ellos no pic.twitter.com/qcM8rfXV7B

— Alice (@Alice11173037) May 10, 2020