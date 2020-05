Miedo, repulsión al sexo y culpas, sentimientos que arrastrarán millennials tras el Covid-19

Otra vez una crisis afecta al mundo. La pandemia del Covid-19 no solo arrastra contagios, muertes y afectaciones económicas, sino una nueva normalidad para socializar.

En este panorama, expertos coinciden en que las generaciones millennial (nacidos entre 1981 y 1996) y la ‘Z’ (nacidos a partir de 1997 y cuya fecha de cierre no ha sido acordada) serán las que más pierdan en comparación con otros grupos poblacionales.

Un ejemplo son los problemas en las relaciones de pareja y tener nuevas citas físicas porque la pandemia provocó un repunte de las interacciones humanas en el mundo digital.

"Si esperaba conocer a su alma gemela, o simplemente pasar un buen rato con alguien sexy, en 2020, la pandemia de coronavirus podría haber descarrilado sus planes", advierte el Departamento de Salud el Departamento de Salud de Queensland, Australia.

¿Puede el Covid-19 afectar la manera en que surjan nuevas relaciones interpersonales? Para Walter Ghein, especialista y sexólogo argentino, es un claro sí. "Las enfermedades infecciosas como el coronavirus (que se propagan por proximidad social) influyen en las relaciones interpersonales de todo tipo, incluyendo los contactos afectivos y eróticos", explica en un artículo compartido a Publimetro.

El especialista argumenta que las nuevas disposiciones para dejar el aislamiento, socializar y evitar ser víctima del virus ”condicionan la intimidad provocando aprensión, ideas de contagio, fobias, culpas postcoito, hipocondría y repulsión al sexo".

Sin embargo, no todo está perdido. Para Ghein, el futuro de las relaciones interpersonales, especialmente durante la nueva normalidad, podría estar en aplicaciones para conocer a personas. "Por Internet o en las apps se generan relaciones virtuales que se prolongarán hasta que la pandemia ceda".

Y es que mientras no exista una vacuna contra el Covid-19, la cual es posible que esté disponible hasta 2021, el mundo solamente puede enfrentarle con medidas de sana distancia.

Mandatarios como Pedro Sánchez, en España, han advertido del peligro de no respetar las medidas de sana distancia durante la etapa de mitigación, por lo que los casi dos meses de cuarentena habrán sido inútiles.

LAS CLAVES

Tips sobre citas desde Tinder

Proximidad. Los sitios web y aplicaciones de citas recomiendan no dejar de conocer personas y si se llega a un encuentro personal, sólo mantener cierta distancia.

Videollamadas. Una alternativa es hacer las cosas "a la antigua", llamadas telefónicas o una cita virtual.

Diversificación. Ante el relajamiento de las medidas de confinamiento, se aconseja realizar actividades recreativas como un picnic o caminar en un parque, que son excelentes ideas para la primera cita.

¿Romanticismo? En caso de tener una cita estaría prohibido tomarse de la mano o compartir comida y bebida al estilo La Dama y el Vagabundo.

Paciencia. Recordar que esto no durará para siempre, por ahora la petición es mantenerse bien y vivo.

3 preguntas con…

Walter Ghedin (@GhedinHugo)

Médico psiquiatra. Sexólogo, autor de Tipos en la Cama, Tipos que Huyen, La Vagina Enlutada entre otros libros.

¿Cómo ha cambiado la forma de encontrar pareja debido a la pandemia de Covid-19?

– La llegada del coronavirus está provocando un cambio radical en los hábitos sociales, por ende, también influye en la vida amorosa y sexual. Salir a la conquista se está convirtiendo en un problema ya que la cercanía con una persona desconocida provoca ansiedad y temor. El contacto íntimo el que está condicionado por la preocupación.

Walter Ghedin (@ghedinhugo) / Foto: Cortesía

En mi experiencia los jóvenes toman precauciones, pero no están tan preocupados en evitar los encuentros sociales y la intimidad como ocurre con los adultos (sobre todo adultos mayores y/o con patologías preexistentes). Es más, muchos jóvenes no se preguntan qué pasa si beso, me acerco o tengo sexo con otra persona. En general lo que escucho de los jóvenes es: “es como una gripe más, me encierro 15 días y pasa”, lo cual los lleva a cumplir las recomendaciones preventivas sin caer en el nivel de alarma y a mantener la vida social y sexual.

¿Es posible que los jóvenes decidan no tener pareja después del Covid-19?

– Los especialistas estamos atentos a las conductas de rivalidad o malestar vincular que pueden aumentar por el confinamiento. Teniendo en cuenta que durante las fiestas y las vacaciones las parejas suelen entrar en crisis y aumentan las tasas de divorcios, se prevén más situaciones de crisis, incluidos hechos de violencia de palabra y/o hecho.

¿Qué recomendaciones da a quienes puedan sentirse en soledad?

– Creo que el aislamiento nos desafía a movilizar todas las capacidades internas para enfrentarlo. Generar actividades dentro del hogar, mantener la conexión con los demás por los medios tecnológicos, escribir, leer; activar aquellos gustos que durante el periodo de trabajo no podemos hacer por la falta de tiempo. Si bien es cierto que nos podemos aburrir, también es un estado que hay que aceptarlo, sin embargo, es conveniente no hundirse en el desánimo, es el momento para desafiarnos y pensar que esta situación es transitoria. Y todo lo que hagamos para superarla redundará en nuestro bienestar y en el bien de todos.