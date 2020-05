Generación Z y millennials, ¿las generaciones de los sueños rotos?

Los más de 33 millones de jóvenes considerados como la generación millennial, deberán sobreponerse al miedo, incertidumbre y estrés que genera la pandemia por Covid-19 en el país y salir así de la crisis económica que llegará luego de que se superen los contagios, advirtió la socióloga de la UNAM, Rosario Melgarejo.

En una entrevista con Publimetro explicó que a este sector le tocará desarrollar estrategias para sobresalir, desclasarse en la estructura laboral y venderse como expertos especializados para superar el hecho de ser considerada una generación con alto nivel de endeudamiento y desempleo.

"Suponemos que la pandemia dejará un mercado de trabajo flexible y sumamente competitivo que reducirá los empleos y los dejará muy abaratados; además, serán ofrecidos a los más competentes, es aquí donde se encuentra el área de oportunidad, pues esta generación se caracteriza por estar muy familiarizada con la tecnología", explicó.

Recordó que, se trata de personas muy aspiracionales que han invertido sus ingresos en necesidades básicas, pero sobre todo en las creadas, como autos, viajes, visitas a restaurantes, eventos deportivos y culturales, todo para insertarse en un estatus de vida alto, aunque esto los ha llevado a endeudarse.

"El endeudamiento y el desempleo no es lo que le espera a todos, pero ya es una realidad que algunos ya vive y que puede llegar a afectarlos más. Y si pensamos que son la población económicamente activa del país esto se puede llegar a producir una crisis efectiva para estos jóvenes, ya que 63%

no tienen cultura del ahorro", comentó.

A este panorama se suma el creciente desempleo en el país, por lo que dijo, ahora deberán ganar para vivir, y ya no vivirán para los lujos, cambiando el patrón que mantenían de buscar los salarios más altos y ponderando el ingreso antes que al crecimiento en una empresa y, esto se logrará aprovechando que son más atrevidos y cuentan con virtudes sociales para renovarse.

Esta idea de adaptación la ha incorporado a su plan de vida Omar Vázquez, un mercadólogo que se mantiene desempleado desde marzo y quien tuvo que vender su vehículo para hacer frente a la compleja situación que vive el país, no sin antes echar a andar su plan económico mientras busca una vacante en la industria automotriz, donde trabajaba.

"La mayoría de las empresas que he contactado me dicen que por el momento tienen política de no contratación o por lo menos no hasta agosto, entonces eso me obliga a buscar en otras industrias, que no era mi plan original. Yo creo que hasta finales de año esto se normalizará y lograré colocarme, pero esta situación de incertidumbre me tiene muy preocupado porque no se ve que se reactive de manera inmediata la industria y el desempleo podría prolongarse", comentó.

Finalmente, la académica de la UNAM abundó que aquellos que no logren esta adaptación sí podrían calificarse como parte de la generación de los sueños rotos, pues "serán los que vivan más critica la situación económica que deje el coronavirus en México".

En este punto, Roberto Mandujano de 38 años, quien es consultor, asegura que si bien el virus modificará todo, también ayudará a que surjan nuevos nichos de trabajo aprovechables para muchos, como en la industria aérea.

"Todos los giros y las industrias se modificaron y así como surgirán nuevos servicios. Por ejemplo, el mantenimiento aéreo que estaba creciendo hasta antes del virus, ahora van a surgir otras maneras de trabajar en la materia y sería así, como creció en su momento el home office", apuntó.

En España, un artículo publicado en La Razón incluso considera que esta generación Z podría llegar a denominarse la generación del Despertar. Es el sociólogo Roberto Barbeito, de la Universidad Rey Juan Carlos, quien argumenta que este conjunto generacional tiene "clara conciencia de lo que está pasando y esto supone la quiebra definitiva de la confianza en un progreso indefinido que, por lo demás, ya había sido cuestionado por los movimientos antiglobalización y, más recientemente, por los medioambientalistas. Ni la riqueza ni la tecnología han podido evitar la catástrofe. Esto les llevará a replantearse el modo de vivir, máxime porque el impacto económico y sobre el bienestar inmediato será enorme".

No generación vulnerable

Para el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Ricardo Trujillo, la vivencia de una emoción tan profunda puede ayudar en la adaptación de la nueva situación.

¿Cómo afectaría esta pandemia a los millennials?

—No necesariamente las situaciones de crisis como pandemias o crisis económicas, construyen o generan gente depresiva, aislada o ansiosa. Lo más probable es que desarrollemos conductas en una nueva habituación, lleguemos a una normalidad. Que poco a poco sea más normal, ya no besarnos para saludarnos, que si alguien estornuda y no lo hace de etiqueta se sancione o sea muy mal visto. No debemos ver la crisis como un problema, genera nuevos comportamientos y formas de relacionarse y vincularse y es así como la nueva crisis nos va a ir pegando a nosotros.

¿Cómo apoyar a evitar la frustración o sentimientos que los cambios podrían traer?

—No debe de pensarse que el miedo es negativo y querer evitarlo, tendríamos que saber que el miedo es una función adaptativa de nuestro cuerpo que lo que nos dice es: muévete, actívate, planea, puede pasar esto o esto otro. Entonces lo que debemos hacer y que se estila en la terapia actual de tercera generación es que ya no se evita que se sienta ansiedad sino que se hace que se acepten estas sensaciones y que se trabaje sobre ellas y que no se eviten para que no suceda lo opuesto. Se necesita de tristeza para emociones profundas, los sentimientos son adaptativos.

¿Podría salir algo positivo de la pandemia?

—No debería de generar miedo, temor o pánico esta situación deberíamos de generar una cultura de la prevención, algo más comunitario y menos individualista y así, en este sentido, podía generar una mejor sociedad. Para ello o deberíamos de ver a los millenials como una especie de cachorritos indefensos sino como esta posibilidad para modificar y mover muchas cosas en el sistema de salud, laborales como el tema de la gente en outsourcing y otros tantos temas.

Hechos que han enfrentado:

Sismo del 85

Pandemia de AH1N1

Sismo de 2017

Pandemia de Covid-19

Perfil de la generación

Son jóvenes que se caracterizan porque han tenido que vivir tiempos sumamente difíciles, están muy familiarizados con la tecnología por lo tanto son muy activos en redes sociales, tienen mucho carácter y arrojo por salir a experimentar, se abre fácilmente al conocimiento. Les ha tocado generar opiniones e influir sobre temas coyunturales como aborto, feminicidios, política, nuevas sexualidades, etc, todos aquellos temas propios de la nueva realidad mexicana. Esta generación busca reproducirse de manera vertical, es decir, dejar de ser la raíz familiar para tener posiciones más altas ya sea de trabajo, escolares o económicas.