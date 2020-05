Por aumento en contagios regreso a clases será despúes de junio: Barbosa

Luego de informar que hasta este martes suman mil 39 poblanos contagiados y 248 decesos, 22 más que ayer, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta previó que será hasta la primera quincena de junio cuando se logre una disminución en la curva de contagios y se contemple levantar el confinamiento, así como el regreso a clases.

En rueda de prensa virtual, el mandatario poblano precisó que el regreso a clases no podrá ser hasta que se eviten los contagios en la entidad por lo que no será como se había previsto de manera general a partir del primero de junio y en algunos municipios sin contagio a partir de este 17 de mayo.

Y es que, dijo, se tiene estimado que sea hasta la tercera semana de junio cuando se pueda ver una disminución en la curva de contagios, siempre y cuando el comportamiento social sea responsable y no como se ha venido dando en las últimas semanas.

"No se habla claro, no va a ser el primero de junio cuando se pueda volver a la normalidad estamos a 12 de mayo y no hay ninguna entidad que tenga la curva aplanada", sentenció.