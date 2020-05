Esquema incompleto de vacunación rompe protección contra enfermedades

En estos momentos de la cuarentena provocada por la enfermedad Covid-19, una de las esperanzas más grandes de la población es contar con una vacuna que permita “regresar a la normalidad”, aunque esto puede lograrse en los próximos meses, si los esquemas de vacunación de las personas no están completos, el resurgimiento de ésta y otras enfermedades ocurrirá de forma frecuente.

Salvador Pineda, pediatra infectólogo, explicó en entrevista con Publimetro que en México y otros países de América Latina han resurgido enfermedades que estuvieron a punto de ser erradicas, así como otras que en más de 30 años no se habían detectado casos.

El médico explicó que el Esquema Nacional de Vacunación en México es muy completo, el cual se ha modificado con el paso de los años de acuerdo con las enfermedades que afectan a la humanidad, como fue hace más de diez año con la influenza A H1N1.

“La Cartilla Nacional de Vacunación ha cambiado con el paso de los años, cuando salga la vacuna contra el coronavirus seguramente se verá reflejada ahí, todos estamos a la expectativa de que se anuncie la creación de la vacuna, pero esto no debe hacer que perdamos de vista que enfermedades, como difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por influenza tipo b, no son menos graves y para todas ellas tenemos vacuna lo cual es una gran ventaja”.

Pineda expuso que no tener el esquema completo de vacunación, el cual incluye 10 aplicaciones para niños de cero a 11 años, algunas con refuerzos anuales, por rango de edad, en ocasiones se debe al desconocimiento de los padres y a la desidia “por no ver” casos de personas que padezcan la enfermedad.

“Por ejemplo, la vacuna pentavalente protege a los niños contra cinco enfermedades, entre ellas la poliomelitis cuyo último caso se detectó en México en 1990, la alta efectividad que tienen hace que ya no se conozcan casos de estas enfermedades, lo cual puede dar la falsa idea a los padres que esos males que no existen y que no es necesaria la protección, lo cual es un grave error”.

Debido a esto, el especialista en salud infantil destacó que es importante que los padres revisen la cartilla de vacunación de sus hijos para verificar que cuenten con todas las aplicaciones que les corresponde, así como las de ellos y asegurarse que desde niños cuentan con la protección adecuada y en caso de no ser así acudan a su centro de salud.

¿Cuáles son las vacunas obligatorias para niños en México? De 2000 a 2019 en México hubo 185 casos de sarampión, todos ellos importados; mientras que la última epidemia ocurrió entre 1989 y 1990.

Sobre las vacunas que se aplican cada cierto tiempo, como la de influenza al inicio de la temporada inverna, o contra el tétanos cada diez año, pidió a la población que no descuiden esta práctica ya que es necesario cuidar la salud, que no se dejen llevar por ideas falsas sobre que son peligrosas.

“En México no se han detectado grupos antivacunas tan numerosos como en Europa o Estados Unidos, los casos de sarampión que se detectaron hace algunas semanas en reclusorios de la Ciudad de México fue precisamente por los esquemas incompletos de vacunación y se trató de una enfermedad que se estuvo a punto de erradicar en el mundo, los humanos no nos podemos proteger contra todas las enfermedades que existen, pero contra las que sí se puede debemos hacerlo”.