“Paciente cero” de Nueva York relata su batalla contra el coronavirus: “Estoy agradecido de estar vivo”

Lawrence Garbuz, conocido como “paciente cero” de Nueva York, Estados Unidos, habló por primera vez sobre su aterradora experiencia luchando contra el coronavirus, enfermedad que lo dejó en coma y por poco le arrebata la vida.

El abogado de 50 años, habitante de la ciudad de New Rochelle, relató en una entrevista al programa de NBC Today que en febrero presentó síntomas como tos y fiebre leve, por lo que decidió acudir al médico por primera vez, pero el virus “no se mencionó en absoluto” durante la consulta.

“Solo pensé que era una tos. Una tos de invierno y, francamente, no estoy seguro de que ninguno de los miembros del personal médico haya estado pensando en eso inicialmente cuando me examinaron", comentó.

Confesó que el virus "no estaba en su mente" cuando se enfermó pues el enfoque era sobre las personas que habían salido del país y él no había viajado. Además, no tenía condiciones médicas preexistentes.

De acuerdo al New York Post, el padre de cuatro hijos fue el segundo paciente en el estado neoyorquino en dar positivo al test por coronavirus y se cree que se infectó localmente.

“Did coronavirus even come up when you went to that first visit to the doctor?”

“Not at all."

Tomorrow on TODAY: @SavannahGuthrie's exclusive interview with COVID-19 survivor Lawrence Garbuz, the New Rochelle attorney who became known as "Patient Zero."

