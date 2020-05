México tendría más de 6 mil muertes por Covid-19 en agosto

Las muertes en México por Covid-19 en agosto llegarían a seis mil 859 víctimas, cifra que podría empeorar si no se toman acciones para incrementar el número de pruebas para detectar la enfermedad; incluso, en el peor de los escenarios, los decesos podrían llegar a 16 mil 795 para el mismo mes, de cuerdo con una proyección realizada por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), de la Universidad de Washington.

El instituto detalló que la proyección también contempla a otras naciones, los estimados “reflejan más ampliamente la suma de los estados y no el nivel nacional; por tanto, es probable que los estimados nacionales sean más elevados que estas sumas”.

En el caso de México, se incluye la lista de las entidades con sus respectivos estimados:

Ciudad de México: tres mil 414

Baja California: mil 171

Tabasco: 660

Estado de México: 544

Quintana Roo: 465

Puebla: 312

Sinaloa: 292

El IHME señaló que muchas entidades podrían experimentar escasez aguda de recursos hospitalarios, en concreto en Baja California y Quintana Roo, en donde podría verse rebasada la cantidad de camas disponibles para los enfermos, mientras que el resto de las entidades están a punto de ssobrepasar su infraestructura para atender a las personas con Covid-19.

“La Ciudad de México y Baja California parecen experimentar grandes brechas entre la necesidad potencial y la capacidad en términos de camas de cuidados intensivos”.

La proyección estimó que con los datos proporcionados el 12 de mayo, la Ciudad de México necesitaría 499 camas de cuidados intensivos y tiene 192 disponibles, mientras que en Baja California se requeriría 271 y sólo se tienen 32.

Finalmente, el estudio del IHME calculó que Brasil tendría 88 mil 305 muertes en agosto por Covid-19; México, seis mil 859; Perú, seis mil 428 y Ecuador, cinco mil 215.

(Con información de El Universal)