Coronavirus: Paciente con el 1 % de sobrevivir se recupera de la enfermedad tras dos meses hospitalizado

Gregg Garfield, un habitante de California, Estados Unidos, venció el coronavirus el pasado viernes 8 de mayo luego de pasar dos meses hospitalizado y recibir solo un 1% de probabilidades de sobrevivir a la infección.

De acuerdo a USA Today, el hombre de 54 años fue el “paciente cero” del Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank donde estuvo recluido durante 64 días, 31 de estos en un coma inducido y conectado a un respirador.

La pesadilla de este estadounidense inició en febrero, luego de que realizó un viaje grupal para esquiar al norte de Italia, una de las naciones más afectadas por la pandemia, informó el programa de NBC Today.

Al regresar de este país, él y los trece amigos que lo acompañaron estaban infectados con la Covid-19, aunque ninguno tendría una lucha por su vida tan ardua como la de él.

"La ambulancia llegó con el equipo completo de materiales peligrosos, y entré y fui el paciente cero en el hospital", contó a KABC-TV. "La enfermedad comenzó y mi sistema inmunológico me comió vivo".

Gregg Garfield was one of the earliest people to get diagnosed with COVID-19. He's one hospital's "patient zero" and spent 64 days hospitalized and 31 days in a coma. Now, he's finally on the road to recovery at home. @KerryNBC has more on his incredible survival story. pic.twitter.com/n20lsPf5UE

