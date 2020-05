Plan de nueva normalidad es de aplicación voluntaria: AMLO

"Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho". Con esta frase el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el plan de reactivación económica rumbo a la nueva normalidad, presentado este miércoles en Palacio Nacional, será de aplicación voluntaria y que no habrá "controversia" si algún gobierno local decide no acatarlo.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que este es un "momento estelar" de la democracia en México y que, como tal, no van a aplicarse medidas coercitivas en caso de que no se respeten las medidas. "La libertad para todo. En lo más amplio posible. Si hay una autoridad municipal, estatal que, de acuerdo a las características propias de cada región y de cada estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia. No vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación. Es muy importante que se sepa que el plan, aunque ha sido consensuado en lo general, también admite la discrepancia, el derecho a disentir".

Así, el presidente de México indicó que se estará informando constantemente del mismo plan. "Así, en una primera exposición, no es fácil de internalizar. Nos va a llevar algún tiempo. Pero ya iniciamos esta etapa. Ya está la luz que indica que vamos a salir del túnel en que estuvimos y que todavía nos encontramos", indicó.

¿En qué consiste la nueva normalidad?

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el Gobierno de México presentó el plan de recuperación económica, que consiste en tres etapas y que inicia este 18 de mayo. Además, se contempla la reapertura de actividades económicas gradualmente, rumbo al 1 de junio.

En la primera etapa, más de 200 municipios en 15 estados del país, que no tiene contagios y que colindan con otros que no tienen contagios, podrán reactivar actividades. En la segunda etapa se establecerán protocolos para la reapetura el 1 de junio. Finalmente, el 1 de junio entrará en vigor el sistema de semáforo por regiones.