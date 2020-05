Fotógrafa recuperada de Covid-19 recluta a sobrevivientes para donación de plasma

Ante la pandemia por el Covid-19, un nuevo método terapéutico con plasma convaleciente que ha ayudado a diferentes personas infectadas, como el caso de Michael Staelens, que se ha recuperado gracias a este tratamiento.

Su testimonio, recabado por The New York Times señala que Staelens se encontraba intubado antes de recibir el procedimiento.

Te puede interesar cómo Darle color a tu hogar según tu estado de ánimo con estos tips de Comex

“Abrí los ojos y comprendí que estaba intubado, con un respirador en mi garganta y atado a una cama de hospital. Debido al agarre letal de la covid-19, no me habría despertado siquiera si no fuera por la amabilidad y compasión de una persona generosa de Nueva York. Plasma sanguíneo de convaleciente donado por alguien en Nueva York, que encontró su camino hasta San Antonio un domingo de Pascua, fluyó por mi cuerpo y me trajo de vuelta del abismo cuando los médicos pensaban que no estaría aquí hoy. Debo mi vida a esa persona”, se lee en la carta.

Ante esta publicación, la fotógrafa Diana Berrent, del Port Washington explicó en entrevista con El País que ella realizó el donativo para intentar salvar una vida.

No dejes de leer acerca de los 'Esenciales' que tu familia necesita

Berrent, fundadora de Survivor Corps, un centro de intercambio de base que conecta a las personas que se han recuperado de Covid-19 con organizaciones que recolectan su sangre con la esperanza de desarrollar una gama de tratamientos potenciales, es sobreviviente del nuevo coronavirus por lo que busca ayudar.

“La idea es ayudar a la comunidad científica, médica y académica a reclutar voluntarios y ayudar a contener la marea de esta pandemia”, explica Berrent.

Ante este apoyo el doctor Eldad Hod, profesor de Patología y Biología Celular de la universidad de Columbia, señala que este podría ser un nuevo método para combatir al virus.

“Diana limpió el virus y produjo anticuerpos, de modo que podría potencialmente proteger a otros con la enfermedad”, explica el especialista.

Al menos 100 mil trabajadores sanitarios en el mundo contrajeron la COVID-19 Se estima que las muertes de trabajadores sanitarios que se conoce actualmente es sólo una pequeña parte de las víctimas reales

En dicha universidad están llevando a cabo un ensayo clínico con plasma convaleciente.El profesor afirma que en Estados Unidos están intentando construir un banco natural de plasma que pueda ser utilizado en cualquier hospital, sin costo alguno.

Berrent sostiene que Survivor Corps es hoy “el movimiento de bases más grande que hay en el país dedicado activamente a acabar con esta pandemia”.

Para poder convertirse en donador, la persona debió tener un resultado positivo para Covid-19 o resultados de prueba de anticuerpos, no presentar síntomas durante 14 días antes de la donación y debe tener una prueba coronavirus negativa documentada además de cumplir con los requisitos regulares de donación de sangre.