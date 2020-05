El emotivo momento en el que un abuelo conoce a su primer bisnieto meses después de nacer debido a la cuarentena

El video de un abuelo en Argentina que se conmueve hasta las lágrimas al conocer a su primer bisnieto 60 días después de su nacimiento debido a la cuarentena por coronavirus ha emocionado a miles de personas en el país sudamericano.

Los protagonistas de las emotivas imágenes son Roberto Florencio Comparone, un habitante de Temperley de 75 años, y su bisnieto Giovanni, que nació el pasado el 7 de marzo, casi dos semanas antes de que el gobierno del presidente Alberto Fernández fijara el aislamiento social en esta nación; informó Infobae.

El encuentro, ocurrido el miércoles 13 de mayo, fue publicado en redes sociales por Agustina Fabrizzi, la nieta de Comparone y mamá del pequeño, sin imaginar el impacto que el clip tendría en los internautas.

La también estudiante de Medicina relató a Infobae que su hijo y su abuelo, que tiene tres hijos y otros cinco nietos, se veían por videollamada, mientras el confinamiento les impedía conocerse en persona.

“Mi mamá, Roxana, vive en Daireaux y el día que fueron a visitarme a la clínica no había lugar para todos en el auto. Por eso mi abuelo no pudo venir. Después, llegó la cuarentena y fue imposible ”, relató Fabrizzi.

Los siguientes dos meses, Roberto se conformaría con atestiguar el crecimiento del bebé a través de la pantalla aunque la ansiedad por tenerlo en sus brazos no cesó hasta que finalmente, el pasado miércoles, bisabuelo y bisnieto se abrazaron por primera vez.

De acuerdo a Agustina, después de ponerle las vacunas a su hijo, decidió pasar por la casa de su antecesor junto a Gio para sorprenderlo e inmortalizar el valioso recuerdo.

“La ansiedad de conocerlo me duró hasta ayer. En el momento en que sentí el contacto de mis manos con su cuerpito, me pasó algo por dentro que no puedo explicar. Nunca pensé que iba a ser bisabuelo, no estaba dentro de mi proyecto”, expresó Roberto a Infobae.