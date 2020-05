Enfermera cuidó a un perro guía y su dueño durante su estadía en hospital en medio de la pandemia por coronavirus

Una enfermera en Nevada, Estados Unidos, se hizo cargo durante semanas de un paciente y su perro guía que ingresaron al hospital donde trabaja justo antes de que el centro clínico entrara en confinamiento por coronavirus; informó CBS News.

Joe Tasby, un veterano de la guerra de Vietnam que es ciego, fue hospitalizado en marzo en el Hospital Southern Hills en Las Vegas por una enfermedad pulmonar y una arritmia cardíaca. El hombre, que pensó que solo estaría en el lugar "dos o tres días", fue admitido junto a su perro lazarillo Cupid.

Al inicio de su estadía, Tasby recibía a su hija y otras visitas que lo ayudaban a cuidar al labrador retriever, pero cuando la crisis por covid-19 se desató, el hospital fue puesto en cuarentena y las visitas ya no estaban permitidas.

Ante el panorama, Joe de inmediato se preocupó por la atención del can que lo acompañaría durante toda su estancia pero, afortunadamente para el par, una enfermera del recinto llamada Barbara Borbeck se puso a disposición para ayudarlos de inmediato.

Desde que comenzó el encierro provocado por la pandemia y durante casi tres semanas, Borbeck veló por el bienestar de Cupid, lo paseaba y se encargaba de que tuviera la comida y golosinas necesarias durante su permanencia en el sitio.

"Ella entraba a primera hora todas las mañanas y lo llevaba a pasear por todo el hospital mientras hacía sus rondas, se aseguraba de que saliera, para tomar un poco de aire y hacer ejercicio. Se aseguraba de que tuviera comida y golosinas", relató el veterano al medio.

El cariño del canino por su heroína en medio de las dificultades comenzó a crecer y a diario aguardaba ansioso su llegada. De igual forma, se evidenció el gran compromiso de la profesional de la salud cuando la comida especial de Cupido se acabó, pues no tardó en salir a buscar el sustento para el animal.

This veteran was admitted to the hospital with his guide dog. A nurse took care of them both for weeks. https://t.co/TeJCK5t9Is pic.twitter.com/stza87Y6Og

