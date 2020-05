Refresquera convierte envases de plástico en caretas para personal médico

Las caretas son uno de los insumos médicos más demandados en este crisis sanitaria, es por ello que Coca Cola México como parte de la responsabilidad social que siempre la ha distinguido y a través de sus plantas de reciclaje se ha dado a la tarea de producir 200 mil caretas que están siendo distribuidas a diferentes instituciones de salud.

Jesús Lucatero, subdirector de sustentabilidad corporativa de Coca Cola México sobre proyectos para apoyar la crisis sanitaria del Covid-19 nos platica cómo logran transformar el plástico reciclado en estas mascarillas que protegen al personal médico.

¿Cómo nace la idea de producir las caretas?

— Identificamos una gran necesidad en el sector médico en términos de equipo de protección y hemos visto que las caretas han sido muy socorridas porque es un implemento que brinda un nivel de protección mayor que el tapabocas regular ya que te cubre la nariz la boca, los ojos y te da mucha visibilidad. Como muchos saben, en Coca Cola producimos bebidas que vienen en envases de plástico y que mucha gente consume y por la que sienten una gran afinidad, pero lo que muchos no saben es que nosotros somos el principal reciclador de pet en el país, tenemos dos plantas y lo que hicimos fue conectar un poco la narrativa y la historia tan fuerte que tenemos en el tema del reciclaje con el de esta crisis sanitaria para hacer más de 200 mil caretas a partir de pet reciclado.

¿Cuál es el sistema para transformarlas?

— Tenemos todo un sistema. Buscamos las botellas, las lavamos bajo un proceso muy eficiente, las separamos por color y las metemos en un proceso industrial para quitarles todas las impurezas, la suciedad y la contaminación que puedan traer, después generamos una hojuela que es llevada a un proceso que genera una lámina de pet, las cuales metemos a otra máquina donde a través de la termoforma se hace la careta. Este proyecto tiene la bondad de que estamos recuperando botellas de la calle y las convertimos en caretas, las cuales se pueden limpiar y utilizar teniendo una vida más larga.

Coca Cola y José Cuervo se unen para ayudar a enfrentar esta crisis sanitaria. / Cuartoscuro

Coca Cola lleva 20 años en la industria del reciclaje convirtiéndose en el principal reciclador del país, así que esto no es tarea nueva para ellos, es parte de su responsabilidad corporativa y del concepto de economía circular que manejan. De esta forma, las botellas que ya se consumieron y depositaron en la basura, se recuperan y vuelven a tener otra vida a través del reciclaje.

¿Cómo las distribuirán?

— Se van a repartir por todo el país, mediante nuestro sistema de embotelladores. También hemos venido trabajando con distintos hospitales públicos, con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Cruz Roja. Sin embargo, daremos prioridad aquellos que atienden el Covid y que han sido designados por el Gobierno para distribuir las caretas.

Cuéntanos un poco de la alianza que hicieron con José Cuervo

— Esta semana la demanda por gel y líquido sanitizante aumentó exponencialmente provocando la escasez del producto y aumentado su precio, por ello José Cuervo, una industria reconocida por su producto emblemático como es el tequila, ha producido siete mil litros de alcohol sanitizante que será y es utilizado para limpiar las superficies de nuestras casas o los espacios médicos. Como nuestros camiones rojos están por todos lados y tenemos una gran capacidad logística lo que estamos generando con esta alianza es mover esos litros de alcohol para donarlos a una fundación y a la Cruz Roja Mexicana.

¿Cuál ha sido la enseñanza que como empresas le ha dejado esta pandemia?

— México se está transformando a partir del Coronavirus, no regresaremos al mundo anterior, así que uno de los aprendizajes es que hacer alianzas con otras empresas es un tema clave. En este nuevo escenario no hay competidores, no hay aliados, sino vemos amigos que nos complementamos para brindar ayuda a la sociedad.