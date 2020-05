Coronavirus: Hombre fabrica una “cortina del abrazo” para estrechar su abuela en medio de la pandemia

Antony Cauvin, un yesero de 29 años en Inglaterra, creó una “cortina del abrazo” para poder estrujar a su abuela el pasado 15 de mayo por primera vez en meses durante la pandemia de coronavirus.

Con el sueño de estrechar a la nana sin exponerla a la covid-19, el inventor Stratford-upon-Avon se le ocurrió la idea de emplear algunos materiales domésticos para crear la ingeniosa pieza que les permitiera acercarse sin peligro; informó Sky News.

"El fin de semana pasado fue cuando decidí comprar todos los materiales, y lo planeé yo mismo", develó al medio Cauvin, quien empleó una cortina de baño transparente y mangas de seguridad para fabricar el peculiar invento.

"(…) compré algunas mangas hasta los hombros, que pude arreglar al poner los agujeros a través del plástico, pegarlas con cinta adhesiva y luego pasar los brazos y envolver los brazos alrededor de alguien", explicó.

Añadió que cuando la materialización de la idea estuvo lista, probó la creación con su esposa, Miriam Cauvin, para asegurarse de que funcionaba antes de sorprender a sus abuelos.

"Nos reímos al respecto, pero pensamos, 'esto podría funcionar realmente', así que se lo llevamos a mis abuelos y lo pusimos en el jardín mientras estaban en el invernadero", rememoró.

Una vez que la instalación estuvo terminada, el abnegado nieto y una pasmada abuela Lily se abrazaron fuertemente sin riesgos ni temor de transmitirse el coronavirus con el contacto.

El enternecedor momento en el que se envolvieron entre sus brazos fue captado y publicado en redes sociales por la pareja de Cauvin y rápidamente se viralizó. En las conmovedoras imágenes, se puede ver a la longeva mujer inicialmente confundida con el objeto antes de correr a usarlo.

“Cuando has conocido a alguien toda tu vida, poder abrazar a esa persona otra vez… eso hizo llorar a todos”, expresó.

"Pero también nos reíamos tanto, solo porque parecía una idea tan descabellada y loca. Nunca tocamos ninguna parte de ‘Grannan’ en absoluto: creo en el distanciamiento social y no quiero poner a nadie en riesgo”, detalló.

De acuerdo a Sky News, tras ese primer apretón, “la cortina del abrazo” quedó indefinidamente levantada en el patio con el fin de que los otros siete nietos y tres bisnietos puedan rodear a la abuela.

Además, el artefacto se desinfecta luego de cada contacto y, quien quiera probarla, debe usar guantes desechables antes por precaución.

"Siempre he estado muy cerca de mis abuelos. Los veo como segundos padres", dijo. "No poder verlos ha sido duro, más duro para ellos que para nosotros, incluso porque ‘Grannan’ es una persona muy cariñosa. Sientes que no los has visto porque no has tenido ese abrazo".

No obstante, este joven espera que el telón preventivo se pueda desinstalar pronto.

"Nunca he inventado nada… pero si con suerte encontramos una vacuna para esta horrible enfermedad, no tendrá que durar", concluyó.

