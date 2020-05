Los escenarios a los que se enfrenta la Liga MX ante la cancelación o reanudación del torneo

La cancelación del torneo Clausura 2020 de la Liga MX luce cada vez más probable debido a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Esta semana se discutirá el futuro del futbol, pero ¿qué pasaría si se suspende definitivamente el campeonato?

Si se decidiera cancelar el Clausura 2020 y nombrar a un campeón, el Cruz Azul sería ese equipo ya que ocupa el primer lugar de la tabla general. La Copa MX posiblemente se declararía nula ya que no se alcanzó a disputar la final entre Tijuana y Monterrey. Y el Campeón de Campeones podría disputarse entre el Monterrey y la Máquina, aunque se tendría que ver si se puede agendar previo al inicio del Apertura 2020.

Otro escenario es que ya no se continúe con el torneo y no haya campeón. Ante esto, el periodista David Medrano señaló que los directivos tendrían que confirmar que Monterrey, América (finalistas del Apertura 2019), Cruz Azul y León (primero y segundo en el Clausura 2020) serían los representantes de México para la próxima Liga de Campeones de la Concacaf. Además como no habría monarca, el Campeón de Campeones se debería declarar nulo ya que los Rayados no tendrían con quien jugar.

En caso de que se cancele la Liga, esta decisión se tomaría después de que los 18 equipos lleguen a un arreglo con las televisoras. De acuerdo con información del diario Récord, los clubes aceptarían dar por terminado el torneo si las televisoras pagan los derechos de transmisión del Clausura 2020 aunque no se complete; sin embargo, con esto renegociarían los contratos para el siguiente certamen.

Semáforo de la ‘nueva normalidad’ define futuro de la Liga MX Las autoridades confirmaron que el balompié mexicano podría reanudar el torneo Clausura 2020 a partir del lunes 15 de junio

Si se decidiera jugar lo que resta del campeonato, todos los juegos se llevarían a cabo sin público. El mismo David Medrano informó cuáles serían las opciones. La primera opción es que se realizaran jornadas dobles para terminar lo más pronto posible; otra idea es la de disputar todo el torneo en una sola sede; jugar en ciudades con bajo o nulo resto de contagio y por último regresar a la actividad hasta que pueda jugar con público.

No obstante, estos escenarios parecen más complicados debido a que se necesita la autorización de la Secretaría de Salud. Por lo que la luz verde se recibiría hasta mediados de julio. Esto haría que los jugadores sacrifique sus vacaciones ya que habría un periodo muy corto entre el final del Clausura 2020 y el arranque del Apertura 2020.

