Anciano inducido al coma despierta y tienen que explicarle la pandemia del Covid-19

Un hombre británico que se encontraba en coma luchando contra el coronavirus y al despertar su familia tuvo que explicarle la pandemia que ha azotado al mundo.

Brian Harvey, de 69 años, fue admitido en la Enfermería Real de Bristol a fines de marzo con lo que se presumía que era neumonía. Cuando una prueba de coronavirus dio positivo, ya estaba en coma inducido médicamente, conectado a un ventilador, infectado por Covid-19, informó Metro UK a través de su portal.

De acuerdo a información de Metro UK, el hombre pasó las siguientes cuatro semanas inconsciente mientras se desarrollaba la pandemia, y tardó otra semana en responder lo suficiente como para hablar con la familia. Cuando entró, 5 mil personas en el país habían dado positivo por coronavirus, y 230 habían muerto.

"Ni siquiera sabía sobre el coronavirus cuando despertó", dijo su hija Faye Stapleton, de 32 años, al medio británico. "Tuvimos que explicarle que había un virus por ahí, explicar que todo estaba cerrado".

A #coronavirus survivor from Bristol who nurses believe is the longest Covid-19 patient they've had in intensive care, might be able to return home next week.

Brian Harvey has been nicknamed 'Teflon man'. 💪🏻https://t.co/M4FjLsak6g pic.twitter.com/WvolSi8wZT

— ITV News West Country (@itvwestcountry) May 17, 2020