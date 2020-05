OMS aprueba que su gestión de la pandemia Covid-19 sea evaluada

La 73ª asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó hoy que se evalúe en el futuro su gestión de la pandemia de Covid-19, de forma "imparcial, independiente y completa", en medio de las críticas de países como Estados Unidos por las decisiones tomadas por el organismo en la crisis sanitaria.

La evaluación es el último punto de una resolución presentada por la Unión Europea, México, Australia, Japón, Rusia, India o Brasil, entre otros actores de la comunidad internacional.

El texto pide revisar entre otros puntos "las acciones de la OMS, sus respuestas en el tiempo durante la pandemia, y sus recomendaciones a la hora de prevenir, hacer preparativos y mejorar la capacidad de respuesta".

En la clausura de la asamblea, que por primera vez se tuvo que celebrar de forma virtual, el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus confirmó que esta evaluación se iniciará lo antes que sea posible, aunque con anterioridad señaló que por ahora hay que centrarse en la lucha contra la pandemia.

