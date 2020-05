Unión Europea llama a la solidaridad ante conflicto entre Trump y la OMS

La Unión Europea (UE) insistió este martes en que para afrontar la pandemia de coronavirus es necesaria la solidaridad multilateral y no "señalar con el dedo", tras la amenaza de Estados Unidos de suspender permanentemente su financiación a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La UE apoya la cooperación internacional y las soluciones multilaterales en esta crisis. Este es un momento para la solidaridad, no para apuntar con el dedo o socavar la cooperación multilateral", indicó la portavoz comunitaria Virginie Battu durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE).

Battu recordó que la UE respalda las iniciativas de la OMS para contener y mitigar el brote y que ya ha concedido fondos adicionales paya ello.

La portavoz también apuntó que hoy esperan la aprobación de un proyecto de resolución promovido por la UE ante la asamblea anual de la OMS, que incluye la necesidad de sacar lecciones, "en su momento apropiado", por parte de la comunidad internacional, incluyendo la OMS, sobre cómo responder a este tipo de crisis.

"La cooperación global y solidaridad a través de los esfuerzos multilaterales es la única opción eficaz y viable para ganar esta batalla", señaló.

"Pero ahora es el momento de reforzar a la OMS y de trabajar juntos para poder confrontar esta crisis", añadió.

Battu destacó que el proyecto de resolución pide "iniciar, en el momento más breve apropiado posible, una evaluación imparcial, independiente e integral para revisar las lecciones aprendidas de la respuesta sanitaria internacional al coronavirus, especialmente con el objetivo de reforzar la preparación futura de la seguridad sanitaria global".

También alude a la importancia de entender el origen del virus, cómo se expandió desde posibles fuentes animales a humanos, "a través de misiones científicas y colaborativas sobre el terreno".

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020