Zoom supera el valor de las 7 aerolíneas más grandes del mundo

Ante la pandemia por el Covid-19, y que ha obligado a las empresas a que realicen trabajo desde casa, la aplicación para reuniones y videollamadas Zoom ha sido uno de los servicios con mayor demanda que lo ha llevado a incrementar su valor en la bolsa considerablemente.

A comienzos del año, el valor de la compañía era de $623 millones de dólares. A partir del 15 de mayo de 2020, su capitalización en el mercado se disparó a los $ 48.8 mil millones de dólares.

De acuerdo al portal financiero Visual Capitalist, el valor de la empresa Zoom es mayor al total de las siete principales aerolíneas del mundo.

La agencia Reuters reporta que AirFrance se capitaliza por 2 mil 140 millones de dólares, mientras que Lufthansa está valuada en 3 mil 870 millones y America Airlines en 3 mil 890 millones de dólares.

Por su parte, International Airlines Group vale 4 mil 110 MDD y United Airlines tiene una valor de 5 mil 870 millones.

Delta Airlines, con un valor de 12 mil 300 millones y Southwest 14 mil millones son las aerolíneas que se contemplaron.

Sumando el valor total de estas empresas se suman apenas 46 mil 180 millones, lo que muestra una diferencia de 2 mil 620 millones aproximadamente.

En la pandemia impuesta por el Covid-19 el valor de las principales compañías ha caído ya más de 60%, según el ARCA Global Airline Index, que comprende más de 30 de las compañías aéreas internacionales más capitalizadas y líquidas del mundo y aún se desconoce cómo podrán reponerse tras la nueva realidad.

