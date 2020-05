Bares de León buscan reabrir este fin de semana

Algunos establecimientos como bares, centros nocturnos y restaurantes ya preparan su reapertura a partir del 22 de mayo, como parte de la primera etapa de reactivación en la ciudad de León, pese que a nivel nacional todavía no se levanta el confinamiento por la contingencia sanitaria.

Javier Quiroga López, presidente de la Red Estatal de Bares y Cantinas, destacó que dichos establecimientos abrirán al 50% de su capacidad y con estrictas medidas sanitarias. Asimismo, dependerá de que la proveeduría de cerveza se normalice.

“Esperamos que sea el fin de semana, pero tenemos que ver cómo está la cadena de suministros; como todos sabemos, ahora la industria de la cerveza está parada y muchos de los compañeros no tienen inventario. El 80 por ciento de su venta es cerveza, y de nada sirve abrir si no hay materia prima”, expresó el representante empresarial.

A su vez, la presidenta de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Helen Anaya señaló que preparan la reapertura de 40 a 50 establecimientos que no estén en el Centro Histórico de León, con capacidad del 30%.

Salud pide no relajar medidas sanitarias

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez destacó que sólo las industrias minera, de la construcción y automotriz podrán retomar actividades, debido al aumento de contagios por coronavirus.

“No hay gimnasios, no hay antros, no hay bares no hay condiciones de seguridad para abrir algún otro tipo de escenarios en este momento”, destacó el funcionario estatal.

