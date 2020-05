Coronavirus: Mujer usa un disfraz de hipopótamo esterilizado para abrazar a su madre por primera vez en meses

El centro asistencial Fox Trails Senior Living Home, ubicado en Virginia, Estados Unidos, ideó una curiosa forma para que sus residentes abrazaran por primera vez a sus familiares desde que arrancó la pandemia de coronavirus: empleando divertidos disfraces esterilizados.

De acuerdo al Winchester Star, el centro en la localidad de Stephen City prohibió las visitas desde mediados de marzo para evitar que los abuelos bajo su cuidado contraigan la covid-19. No obstante, recientemente se les ocurrió la idea del traje inflable protector y bautizaron los reencuentros disfrazados como el “Squish Day” para que padres, hijos y nietos se volvieran a estrechar.

La primera persona en inaugurar este “Día del abrazo” fue Linnea Bentz, quien viajó desde Salt Lake City para enfundarse en un traje de hipopótamo con tutú que le permitiría acercarse a su madre de 77 años, Karin Rein, sin exponerla al virus al que es extremadamente vulnerable.

La conmovedora reunión entre madre e hija se dio el pasado miércoles 13 de mayo. El encuentro fue grabado y divulgado en Twitter por Nick Bolerjack, esposo de la hija de Bentz.

En las imágenes, se puede ver a la mujer pararse en frente de la entrada del centro asistencial transformada en un gran paquidermo de nylon cuando su amada progenitora sale a su encuentro, totalmente sorprendida y emocionada.

“Mamá, ven aquí. Déjame abrazarte”, expresó la feliz hija en el video. "Oh, Dios mío", manifestó Karin. "Esto es tan maravilloso", dijo mientras se acercó a su retoño para fundirse en un fuerte, profundo y largo abrazo.

My mother-in-law hugging my grandmother in an inflatable hippo suit wearing a tutu is the content you needed today. Her nursing home is letting family members hug each other in these sterilized suits ❤️ pic.twitter.com/UokmU6lNtw

— Nick Bolerjack (@NickyBoler) May 13, 2020