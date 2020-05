Emirates reanuda operaciones con control de temperatura y sin revistas

Los pasajeros que utilicen el aeropuerto de Dubái y vuelen con la aerolínea Emirates, que desde este jueves reanuda sus vuelos a nueve destinos incluido Madrid, pasarán controles térmicos de acceso al aeropuerto y recibirán kits de protección, pero no encontrarán las habituales revistas en el avión.

La aerolínea informó en un comunicado que cada pasajero recibirá kits de protección antes de facturar en el aeropuerto internacional de Dubái, que incluyen mascarillas, guantes, desinfectante y toallitas, un requisito fundamental para acceder a las instalaciones y para embarcar en un vuelo de Emirates.

Una vez el viajero llegue al aeropuerto tendrá que pasar controles de temperatura obligatorios, mientras que las instalaciones han incluido etiquetas y señales en diferentes áreas para recordar a los clientes que deben mantener la distancia con otros viajeros.

También se han incluido barreras protectoras en cada mostrador de facturación para separar a las personas y evitar al máximo el contacto durante los procedimientos previos al vuelo.

Todo el equipaje debe ser facturado y los clientes tan solo podrán llevar consigo "artículos esenciales" como el ordenador portátil, un bolso o maletín, o materiales para bebés.

Emirates sets industry-leading safety standard for customers at every step of the travel journey with the resumption of scheduled passenger flights. https://t.co/S8UMlLdP5R #FlyEmiratesFlyBetter pic.twitter.com/MLGY6iNkWa

— Emirates Airline (@emirates) May 21, 2020