Experto recomienda dejar atrás el Clausura 2020

El escenario más seguro y óptimo para la Liga MX será darle vuelta a la página y dejar atrás el Clausura 2020, pues la actualidad que vive el país en materia de salud por el Coronavirus (Covid-19) no mejorará durante una buena cantidad de tiempo.

Juan Carlos Jiménez, presidente del Colegio ABC de Medicina de Emergencia y Reanimación ve un panorama complicado para la reanudación de actividades en el futbol mexicano. Un solo caso positivo tras un partido podría poner de cabeza todo.

"La intención de reactivar las actividades es compleja, porque lo ideal es que todos salgan negativos y que nadie tiene el virus presente para poder reanudar las actividades. En el partido estás hablando de 40-50 personas involucradas en el evento, pero con uno que tenga el virus ahí lo va a dispersar, ese es el problema al que se va enfrentar todas las actividades".

Un aspecto importante a considerar es el económico. La Liga MX debería desembolsar una cifra importante en la adquisición de pruebas para detectar casos de Covid-19 de forma semanal, mismas que deben realizarle con tiempo de anticipación, razón por la cual, es preferible esperar un poco más.

"Resultaría para la Liga costoso el control que se debería tener para un encuentro a puerta cerrada, porque participarían alrededor de 250 personas en un partido entre equipos, cuarteta arbitral, staff de televisión y demás personas del estadio. A todos con tiempo de antelación, se les tendría que realizar la prueba de Covid-19, que vale entre 3 y 6 mil pesos, para avalar que todos quienes van a participar, están bien. Insisto, es poco viable por el riesgo que hay, lo mejor es esperar un poco más".

El futbolista y el deportista en general se encuentra en un mayor riesgo de esparcir el virus, esto por las actividades que está acostumbrado a realizar.? "Al estar corriendo respiran más rápido, exhalan más el virus y por lo tanto se hacen más contagios, incluso ahora las personas que están en aislamiento deben quedarse en casa y muchas personas se han dedicado a hacer ejercicio en la calle, entonces así se dispersa".

Un regreso a las actividades no es tan sencillo de analizar y decidir. Sin embargo, el mejor escenario es esperar algunos meses y comenzar a tomar medidas de prevención a futuro, pues el virus llegó para quedarse.

"Lo ideal es reanudar cuando se esté en una fase de recuperación, cuando el virus esté afectando a muy pocas personas. Esto va a tardar muchos meses aquí en México. No se va a erradicar el virus, tenemos que adaptar nuevas medidas de prevención para evitar contagiarnos. Si se podrán retomar las actividades del futbol, pero si quieres garantizar que no se contagien las personas no se debe tener una comunicación, seguir en aislamiento".

El pasado miércoles, el Club Santos Laguna informó que 8 jugadores del plantel dieron positivo en la prueba de Covid-19, sin embargo, lo hicieron de forma asintomática. Esta "modalidad" del virus conlleva un riesgo.

"Estas personas estaban asintomáticas y prácticamente no sabían que estaban con el virus presente. No significa que no estén enfermas porque no tienen ningún síntoma de enfermedad. Así miles de personas pueden estar en sus vidas normales o actividades normales sin darse cuenta".

En Santos se deben tomar medidas de prevención y seguridad sanitaria, para evitar que la cifra de contagios a la interna del plantel aumente, sobretodo considerando que los 8 portadores fueron asintomáticos.

"Posiblemente están regando el virus por todas partes, pero no se dan cuenta, entonces, ellos son portadores asintomáticos. ¿Cómo detectarlos? Con pruebas.

"La situación que hace cuando alguien tiene el virus presente en el organismo es tenerlo aislado, porque si no va a seguir el contagio. Si esas 8 personas siguen jugando, siguen haciendo su vida normal, pues a lo mejor van a propagar el virus".

