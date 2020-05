Jonathan Orozco revela que es uno de los positivos por coronavirus

Jonathan Orozco, portero de Santos, dio a conocer que es uno de los ocho jugadores del equipo de Torreón que dio positivo por coronavirus.

""Si soy portador, desafortudamente se presentó de una forma asintomática, alguien trajo el virus a mi casa. Fue algo que llego a casa y me contagio, espero salir de esto, me siento bien. Me siento mal por mi familia más que por mí, me siento apenado, pido una disculpa pública, no es el ejemplo que debería de dar, no me debería de justificar pero tenia que hablar, no me justifico pero entiendo que esto puede pasar”, declaró a través de una transmisión en vivo en redes sociales.

Orozco reconoció que sí hizo una reunión en su casa, pero que ninguno de sus compañeros que dieron positivo, estuvieron en su hogar.

Jonathan Orozco realizó fiesta previo a pruebas de Covid-19; sería uno de los infectados El guardameta del conjunto lagunero podría ser uno de los contagiados, de acuerdo al informe publicado por el Gobierno de Coahuila

"Acepto que hice la fiesta pero ninguno de mis compañeros estuvo en ella. Yo les recomiendo que se cuiden mucho porque hasta que te toca es cuando ves. Yo no puedo culpar a nadie, solamente se que el virus llegó a mi casa”, comentó.